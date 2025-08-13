앳하트 "롤모델은 소녀시대…수영 선배님은 MV에도 출연, 감격의 눈물"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앳하트(AtHeart)가 롤모델로 소녀시대를 꼽았다.
타이틀곡 'Plot Twist'는 예상치 못한 감정의 반전 속에서 있는 그대로의 자신을 솔직하게 마주하며 '새로운 나'로 나아가는 순간을 담았다. 나현은 "팝과 EDM이 가미된 곡이다"고 했고, 봄은 "채플 론, 카밀라 카베요, 숀 멘데스 등과 곡 작업을 함께한 프로듀서 조나 샤이가 프로듀싱한 곡이다"라고 소개했다.
포인트 안무도 짚었다. 아린은 "나현이와 미치가 서로를 마주하고 머리를 잡고 돌린다. 저희 곡의 반전과 전개를 표현할 수 있는 것 같다. 조금 어려울 수 있지만, 살짝 추천해 주고 싶다"라고 했고, 봄은 "EDM인 만큼, 뿅뿅뿅 사운드에 맞춰서 안테나를 만드는 안무도 있다"라고 귀띔했다.
뮤직비디오에는 소녀시대 수영이 나와, 눈길을 끈다. 나현은 "롤모델이 소녀시대 선배님이다. 티저에 수영 선배님이 나와주셔서, 긴장하고 떨렸다. 만나 뵙게 됐을 때, 좋은 조언을 많이 해주시고 응원도 해주셨다. 덕분에 편안한 분위기 속에서 촬영했다"라며 당시를 떠올렸다. 봄은 "나현이가 너무 좋아하는 선배님이시기도 하고, 저희 롤모델이 소녀시대 선배님이시다. 나현이가 특히 감격의 눈물을 흘리기도 했다"라고 했다.
무엇보다 소속사 타이탄 콘텐츠는 한세민 의장을 필두로 강정아 CEO, 리아킴 CPO, 이겸 CVO 등이 공동 설립한 글로벌 엔터테인먼트 기업으로, 이들은 지금껏 축적한 음악적 역량과 노하우를 모두 쏟아내며 그야말로 앳하트 데뷔에 총력을 기울인 바다. 아린은 "부담감이 없다고 하기엔 거짓말이라 생각한다. 회사분들이 다 대단하시다. 한명, 한명 오디션을 보고 뽑아주셨다. 너무 영광이다. 회사분들의 서포트를 많이 받은 만큼, K팝 걸그룹의 한 획을 긋겠다"며 각오를 다졌다.
특히 지난주 파운더스 밋업에서 리아킴이 멤버 아린을 아이돌 중에 가장 눈에 띄게 춤을 잘추는 친구이며, 소녀시대 효연이 떠올린다고 말을 하기도 했다. 아린은 "당시 대기를 하고 있어서 처음 듣는다. 소녀시대 효연 선배님과 같이 이름 불릴 수 있는 것만으로도 기쁘다. 기대 부응할 수 있도록 실력파 앳하트 아린이 되겠다"라고 포부를 전했다.
앳하트의 첫 번째 EP 'Plot Twist'는 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 전 세계 동시 발매되며, 같은 날 오후 7시 30분 서울 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 데뷔 쇼케이스가 오프라인으로 개최된다.
