원조 '국민 MC' 임성훈, 연예계 소문난 '주먹왕'이었다? "무에타이→권투 섭렵"('유퀴즈')

기사입력 2025-08-13 15:38


원조 '국민 MC' 임성훈, 연예계 소문난 '주먹왕'이었다? "무에타이→…

[스포츠조선 조지영 기자] 원조 '국민 MC' 임성훈이 50년간 이어온 진행의 역사를 고백한다.

13일 저녁 8시 45분 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭' 306회에는 인천국제공항 야생동물통제대 남학수·남중수 대원과 시로 독립을 외쳤던 이육사 시인의 딸 이옥비 그리고 데뷔 50주년을 맞이한 국민 MC 임성훈이 출연한다.

인천국제공항에서 24시간 항공기의 안전을 지키는 숨은 주역 '야생동물통제대' 대원들이 '유 퀴즈'를 찾는다. '버드 스트라이크'를 예방하는 핵심 임무를 수행 중인 남학수, 남중수 대원은 광활한 활주로에서 연간 10만 마리 이상의 조류를 퇴치하는 긴박한 일상을 생생히 전한다. 약 1,700만 평에 달하는 공항 부지를 관리하는 비결부터 수백 명의 생명을 지킨 아찔했던 순간까지, 다양한 현장 비하인드가 공개될 예정. 활주로를 질주하는 고라니를 포획하기 위한 합동 작전부터 화물기 틈 사이에 갇힌 수백마리 병아리 구조 현장, 공항 내 박쥐 출몰 소동 등 어디서도 들을 수 없는 생생한 현장 이야기도 이어진다. 항공기 안전을 위해 묵묵히 사명을 다하는 야생동물통제대의 숨은 노력을 모두 만나본다.

'청포도', '광야' 등을 남긴 이육사 시인의 딸, 이옥비 여사의 이야기도 만나볼 수 있다. 광복 80주년을 맞아, 저항 시인이자 독립투사였던 이육사의 유일한 혈육이 처음으로 들려주는 이야기에 이목이 집중된다. 아버지의 염원이 담긴 청포를 입고 등장한 이옥비 여사는 "진정한 초인은 우리 아버지가 아닐까"라며 무장 투쟁 중 17번의 옥고를 치른 아버지의 숨겨진 이야기를 전한다. 말 위에서도 백발백중 명사수였던 이육사의 비하인드를 비롯해 모진 고문에도 꺾이지 않았던 강인한 정신이 깊은 울림을 더할 예정. 포승줄에 쇠고랑을 찬 채 작별한 아버지의 마지막 모습과 함께 네 살 어린 나이에 마주한 그날의 기억도 풀어낸다. 유일한 혈육이 전하는 이육사의 삶과 그 뒷이야기를 본 방송에서 확인할 수 있다.

올해로 데뷔 50주년을 맞이한 '영원한 국민 MC' 임성훈이 방송 인생 최초로 토크쇼에 출연하며 뜨거운 관심을 모은다. 임성훈이 등장하자 유재석은 "저를 데뷔시켜주신 분"이라고 밝혀, 두 사람 사이의 숨겨진 인연에 관심이 집중된다. 또한 연세대 응원단장 출신인 임성훈은 최근 온라인에서 화제가 된 연세대 축제 응원 영상의 비하인드 스토리를 밝히며 직접 현란한 시범까지 선보일 예정. 올해 76세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 탄탄한 체력을 자랑하는 그는 무에타이, 쿵푸, 태권도, 권투 등을 섭렵한 비하인드와 함께 연예계에서 회자되고 있는 '주먹왕' 소문의 진실도 공개한다.

'방송국 인간 시계'로 불릴 만큼 성실함을 자랑해온 임성훈은 방송 입문 계기부터 자신이 진행을 맡았던 레전드 프로그램들의 숨은 이야기까지 모두 풀어낼 예정이다. 음악 예능의 상징이었던 '가요톱10' 비하인드, 동갑내기 절친 조용필과의 당구 대결 에피소드 등도 흥미를 더한다. 유재석도 출연했던 '사랑의 스튜디오', 생방송으로 진행된 퀴즈쇼 등 인기 프로그램들의 제작 비하인드와 함께, 무려 26년을 함께한 '순간포착 세상에 이런 일이'에 얽힌 숨겨진 사연도 공개된다. 녹화 전날 어머니의 별세 소식을 접하고도 방송을 마친 일화와 마지막 방송을 맞이한 순간의 비하인드도 전할 예정. 당시 마지막 인사를 하며 울컥한 모습을 보였던 임성훈은 "제일 두려워했던 게 다음 녹화였다. 얼마나 허전할까 싶었다"며 솔직한 심경을 털어놓기도. 방송계 살아있는 전설 임성훈의 가족 이야기를 비롯한 다채로운 에피소드는 본 방송에서 만나볼 수 있다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

