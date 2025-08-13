스포츠조선

[종합] 구성환, '가난 코스프레' 논란 적극 해명…"오해가 커져 죄송, 월세 꼬박꼬박 낸다"

기사입력 2025-08-13 16:08


[종합] 구성환, '가난 코스프레' 논란 적극 해명…"오해가 커져 죄송,…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 구성환이 '건물주 논란'에 대해 적극 해명했다.

구성환은 지난 12일 자신의 유튜브 채널 '꽃분이(with구성환)'에 '방송나가고 난후 많은 분들이 dm주셨는데 옥상공사 도배 집주인 안하고 왜 직접하냐고요?! 제가 다 말씀 드리겠습니다. 이게 처음이자 마지막 답변입니다.'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 구성환은 "방송 나올 때마다 건물주 논란이 끊이질 않는다. 이 건물은 아버지의 건물이 맞다. 반대 쪽을 증여를 받게 된 것"라며 "굳이 제가 방송에 나와서 제 개인사를 얘기하기가 애매한 부분이 있어 두루뭉실 넘어갔는데, 일이 이렇게 커질 줄 몰랐다"라고 전했다.

이어 그는 "제일 어이가 없는 게, 나는 '가난한 척'을 한 적이 없다. 내가 왜 굳이 가난한 척을 하냐"며 "아버지의 몸 상태 때문에 옥상 관리를 직접 하는 것이다. 아버지가 한평생 일해서 번 돈으로 가정집을 그냥 빌라로 바꾸셨다"고 설명했다.

또 구성환은 "그동안 두루뭉술했던 부분 때문에 오해가 커졌는데 그 부분은 죄송하다. 하지만 일부러 그런 건 아니고 개인사나 돈에 대한 부분이 낯간지럽지 않나. 이제 더 이상 건물주 이야기하지 마시라. 제가 월세는 아버지께 꼬박꼬박 말일에 드리고 있다. 그것도 팩트다. 증여는 아버지가 몸이 안 좋으셔서 미리 받아 놓은 상태고 월세는 꼬박꼬박 내고 있다"고 강조했다.


[종합] 구성환, '가난 코스프레' 논란 적극 해명…"오해가 커져 죄송,…
앞서 한 여성월간지 '우먼센스'는 "구성환이 tvN '유퀴즈 온더 블럭'에서 '아버지는 평생 직장인으로, 천호동에 작은 빌라 한 채만 있다. 지원받을 수 없다'고 밝혔지만, 현재 거주 중인 24평 빌라와 아래층 6세대까지, 빌라 전체를 아버지로부터 증여받은 건물주였다"고 보도해 논란이 돼다.

MBC '나 혼자 산다'에서 빌라 옥탑방에서의 생활을 공개하며 '구저씨(구성환 아저씨)'라는 별명을 얻는 등 화제를 모은 상황이라 논란은 커져 결국 구성환이 직접 해명하는 상황까지 왔다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'75세' 임성훈 눈물 "'세상에 이런일이' 하차, 두렵고 허전했다" ('유퀴즈')

2.

조권, 안타까운 근황 "현재 체지방 거의 없는 상태"...'닭껍질 피부' 공개 (라스)

3.

58세 이영자, 축구선수와 결혼 직전까지 갔었다.."그때 했었어야 했는데"

4.

[공식] 유승준 "李 대통령 사면 원한적 없다, 명예회복 위해 韓 입국 원해"(전문)

5.

[SC이슈] “기부금인 줄” 무속인 된 정호근, 5년치 세금 ‘무신고’…지각 완납

연예 많이본뉴스
1.

'75세' 임성훈 눈물 "'세상에 이런일이' 하차, 두렵고 허전했다" ('유퀴즈')

2.

조권, 안타까운 근황 "현재 체지방 거의 없는 상태"...'닭껍질 피부' 공개 (라스)

3.

58세 이영자, 축구선수와 결혼 직전까지 갔었다.."그때 했었어야 했는데"

4.

[공식] 유승준 "李 대통령 사면 원한적 없다, 명예회복 위해 韓 입국 원해"(전문)

5.

[SC이슈] “기부금인 줄” 무속인 된 정호근, 5년치 세금 ‘무신고’…지각 완납

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 손흥민, 토트넘에 186억 뿌리고 떠났다→10년도 모자라 마지막 순간까지 헌신…다니엘 레비 회장 '함박 웃음'

2.

다저스가 버린 이유? 그건 아니지, '6이닝 8K 무실점' 메이, 이적 후 보스턴에 첫 승 선사

3.

'미국 에이전트 선임' 강백호, ML 진출 올인? 김혜성과 상황이 다르다...'투 트랙' 가능성

4.

영국 독점 보도, 일본 최악의 소식 오열...국대 주장, 벤치 강등 사태

5.

英 BBC피셜 나왔다! 김민재 AC 밀란행 '연쇄 효과' 부를까?…'2001년생 독일 수비수' 뉴캐슬 합류

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.