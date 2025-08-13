구성환, 월세살이→건물증여…“루머 치부한 인터뷰가 논란 자초”

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 구성환이 '건물주 논란'에 대해 직접 해명했지만, 일부 네티즌들 사이에서는 여전히 아쉬움 섞인 반응이 나오고 있다.
이에 대해 구성환은 "방송 나가고 나서 오늘 3일 정도 됐는데 정말 많은 분들이 '왜 옥상 에폭시 공사를 집주인한테 맡기지 네가 하냐', '도배를 집주인한테 안 맡기고 네가 하냐'고 많이들 여쭤보신다"며 "방송 나올 때마다 '집주인이다', '건물주다', '건물을 몇 채 갖고 있다' 등 논란이 끊이지 않아서 오늘 처음이자 마지막으로 말하고 더이상 말씀 안 드리겠다. 이 건물은 아버지 건물이 맞다"고 밝혔다.
그는 "2020년경 증여를 받았다. 당연히 증여세도 다 냈다. 굳이 방송에서 개인사를 이야기하는 게 애매한 부분이 있어서 두루뭉술 넘어갔는데 이게 이렇게 커질 줄은 몰랐다"고 털어놨다. '가난한 척한다'는 일부 지적에 대해서는 "제일 어이가 없는 부분이다. 어떤 방송에서도 가난한 척한 적은 한 번도 없다. 굳이 가난한 척을 왜 하냐. 촬영하면서 쓸 거 쓰고, 밥 먹고 즐기면서 행복하게 지냈다. 가난한 척한 적 없다"고 해명했다.
현재 아버지의 건강이 좋지 않은 관계로 직접 건물 관리를 한다는 구성환은 "건물이 몇 채가 있다고 하는데 아버지가 한평생 일하셔서 번 돈으로 내가 태어날 때 있던 가정집을 빌라로 바꾼 거다"고 설명했다. 그러면서 "아버지께서 몸이 안 좋으셔서 증여를 미리 받은 것이고, 월세는 꼬박꼬박 드리고 있다"며 "내가 두루뭉술하게 말했던 부분 때문에 (논란이) 커졌는데 그 부분은 죄송하다. 하지만 일부러 그런 건 아니고 개인사나 돈에 대한 부분이 낯간지러워서 이야기 안한 것뿐이니까 오해하지 말아달라"고 당부했다.
구성환이 '가난 코스프레'라는 비난에 억울함을 호소하며 직접 해명했지만, 일부 네티즌들은 그의 과거 발언을 언급하며 아쉬움을 드러냈다. 그는 지난해 6월 한 매체와의 인터뷰에서 '건물주'라는 소문에 대해 "건물주 이미지, 부자 이미지를 만들어주셔서 감사하긴 한데 그 얘기가 어디서 나왔는지 모르겠다. 난 정확하게 월세를 내고 사는 입장이다. 5층 옥탑과 연결이 되다 보니 그런 느낌으로 받아들인 것 같은데 난 건물주도 아니고 부자도 아니다. 그런 루머가 안 퍼졌으면 좋겠다"고 말한 바 있다.
이에 일각에서는 구성환이 '건물주'라는 팩트를 루머로 치부하고, '월세살이' 이미지를 강조했던 점을 언급하며 아쉬움을 표했다. 네티즌들은 "처음 건물주 소문 돌았을 때 공개했으면 문제 없었을텐데", "가난한 척했다고 하는 사람들은 이상한 거 맞고 다만 구성환이 거짓말을 했던 것도 사실임. 거짓말이 논란의 시초 아닐까?" 등의 반응을 보였다.
