손예진에 송혜교까지, 역대급 애교 터졌다 "송윤아 언니 사랑해♥"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손예진에 이어 송혜교가 송윤아와의 끈끈한 우정을 자랑했다.
간식 포장에는 송혜교의 볼 하트 사진과 함께 "너~~무 사랑해"라는 문구가 담겨 있어, 송윤아의 깊은 애정이 고스란히 느껴졌다.
이에 송혜교는 "울 언니 최고♥", "나도 너~~~무 사랑해"라는 문구로 화답하며 훈훈한 우정을 드러냈다.
송윤아는 손예진의 차기작 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 촬영을 응원하기 위해 커피차를 보내며, "사랑하는 예진이의 또 하나의 명작 '스캔들'의 모든 스태프, 배우님들 완전 응원합니다"라는 진심 어린 응원 메시지를 전해 훈훈함을 자아냈다.
송윤아는 평소에도 연예계 내에서 따뜻한 성품과 세심한 배려로 후배들 사이에서 두터운 신망을 얻고 있다. 오랜 시간 우정을 이어온 송혜교, 손예진과의 끈끈한 관계는 팬들 사이에서도 유명하며, 이들이 주고받는 응원과 애정이 보는 이들에게도 잔잔한 감동을 안기고 있다.
한편 송혜교는 내년 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)에 출연한다.
'천천히 강렬하게'에는 송혜교 외에 공유, 차승원, 이하늬, 설현 등이 출연해 호흡을 맞춘다.