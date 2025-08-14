스포츠조선

손예진에 송혜교까지, 역대급 애교 터졌다 "송윤아 언니 사랑해♥"

기사입력 2025-08-14 06:03


손예진에 송혜교까지, 역대급 애교 터졌다 "송윤아 언니 사랑해♥"

손예진에 송혜교까지, 역대급 애교 터졌다 "송윤아 언니 사랑해♥"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손예진에 이어 송혜교가 송윤아와의 끈끈한 우정을 자랑했다.

13일 송혜교는 자신의 계정에 "언니 고마워요. 감동감동♥"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 송윤아가 송혜교가 주연으로하는 드라마 '천천히 강렬하게' 촬영장에 보낸 커피차가 담겨 있다. 커피차에는 '우리 혜교와 '천천히 강렬하게' 스텝 배우님들~ 최고의 작품 기다리고 있어요! 파이팅'이라는 문구가 적힌 현수막이 걸려 있어 눈길을 끌었다.

간식 포장에는 송혜교의 볼 하트 사진과 함께 "너~~무 사랑해"라는 문구가 담겨 있어, 송윤아의 깊은 애정이 고스란히 느껴졌다.

이에 송혜교는 "울 언니 최고♥", "나도 너~~~무 사랑해"라는 문구로 화답하며 훈훈한 우정을 드러냈다.


손예진에 송혜교까지, 역대급 애교 터졌다 "송윤아 언니 사랑해♥"
송윤아의 후배 사랑은 지난 1일 손예진을 통해서도 공개된 바 있다. 당시 손예진은 "언니야. 내가 진짜 ♥사랑하는 거 알지?"라는 글과 함께, 송윤아가 보낸 커피차 인증 사진을 공개했다.

송윤아는 손예진의 차기작 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 촬영을 응원하기 위해 커피차를 보내며, "사랑하는 예진이의 또 하나의 명작 '스캔들'의 모든 스태프, 배우님들 완전 응원합니다"라는 진심 어린 응원 메시지를 전해 훈훈함을 자아냈다.

송윤아는 평소에도 연예계 내에서 따뜻한 성품과 세심한 배려로 후배들 사이에서 두터운 신망을 얻고 있다. 오랜 시간 우정을 이어온 송혜교, 손예진과의 끈끈한 관계는 팬들 사이에서도 유명하며, 이들이 주고받는 응원과 애정이 보는 이들에게도 잔잔한 감동을 안기고 있다.


한편 송혜교는 내년 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)에 출연한다.

'천천히 강렬하게'에는 송혜교 외에 공유, 차승원, 이하늬, 설현 등이 출연해 호흡을 맞춘다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'양육비 미지급 논란' 송종국 "2002월드컵 포상금 3억, SUV 받고 분당집 샀다"(남겨서)

2.

차은우 친동생 '유퀴즈' 나왔다..형과 똑닮은 훈남 비주얼 '부모님이 누구시니?'[SC이슈]

3.

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이트" 폭로 ('나래식')

4.

이용식 손녀, 태어난지 벌써 100일.."이엘아 축하해♥"

5.

선우용여, 은퇴 후 미국 이민간 이유 "시댁 식구와 방 두 칸집서 13년 살아"[종합]

연예 많이본뉴스
1.

'양육비 미지급 논란' 송종국 "2002월드컵 포상금 3억, SUV 받고 분당집 샀다"(남겨서)

2.

차은우 친동생 '유퀴즈' 나왔다..형과 똑닮은 훈남 비주얼 '부모님이 누구시니?'[SC이슈]

3.

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이트" 폭로 ('나래식')

4.

이용식 손녀, 태어난지 벌써 100일.."이엘아 축하해♥"

5.

선우용여, 은퇴 후 미국 이민간 이유 "시댁 식구와 방 두 칸집서 13년 살아"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'대참사로 끝났다' 탬파베이 김하성 1번타자로 9연타석 무안타 좌절, 리드오프 실험 대실패. 치욕적인 타율 0.188 추락

2.

업혀서 교체됐던 박해민 선발 제외. 발목 인대 부분 손상. 555경기 연속 출전 중단 위기. "3,4경기 대타 출전"[수원 현장]

3.

[공식발표] "비 예보 계속 있어서" 잠실 NC-두산전, 우천 취소

4.

맨유의 깜짝 영입! 바이에른 뮌헨의 '김민재 파트너' 정조준…"계약기간 1년 남아 매각 가능성"

5.

"초대박!" 레알 마드리드 '깜짝' 영입 준비…토트넘 러브콜 '1억 파운드 스타' 타깃 '충격적 행보'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.