'이수근♥' 아내 14년만 신장 재이식, 간절한 기도와 눈물 "건강해져서…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 개그맨 이수근의 아내 박지연이 신장 이식 수술을 앞두고 지인들에게 '쾌유 파티'를 선물 받았다.
박지연은 자신을 걱정하고 생각해주는 친구들의 응원에 눈시울을 붉히기도 했다.
박지연을 위해 특별히 맞춤 주문 제작한 케이크에는 '지연아 건강해져서 만나자. 사랑하는 지연이의 건강을 기원하며'라는 레터링이 눈길을 끈다.
하지만 이식된 신장이 제대로 자리 잡지 못해 현재까지 투석 치료를 받다 2021년 재이식을 위해 뇌사자 대기자 명단에 이름을 올렸다.
이후 친오빠가 신장 기증자로 나서며 박지연은 8월 중순 신장 재이식 수술을 받을 예정이다.
이에 박지연은 "최종 검사에서 이상이 없으면 다음 달 중순쯤 두 번째 신장 이식을 받게 될 거 같다. 아직도 마음이 복잡하고 조심스럽지만 잘 준비해보려 한다"며 "아쉽게도 면역억제제를 복용해야 해서 그동안 해오던 사업장도 천천히 정리하고 있다. 밝은 마음으로 이겨내겠다"고 밝혔다.
한편, 박지연은 개그맨 이수근과 2008년 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다.
