최홍만 "조세호, 내 성대모사하더니 결혼식 초대 안 해…실망" 폭로 ('…

2025-08-14


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '라스' 최홍만이 조세호의 결혼식에 초대받지 못했다고 고백했다.

13일 유튜브 채널 '라디오스타'에서는 천정명, 최홍만, 이주승, 조권이 게스트로 출연했다.

최홍만은 최근 '라스'를 보다가 리모컨을 떨어트릴 정도로 놀랐다고. 최홍만은 "최홍만을 따라 하는 조세호를 따라 하는 고우림 씨를 봤다. 제 기준에서는 재미가 없었다. 세호가 훨씬 재밌다. 근데 우림 씨는 퀄리티가 있더라"라고 평가했다.

김구라는 "세호가 예전에 홍만이형 만났는데 잡히면 죽는다고 했다더라. 그게 와전된 거 아니냐"고 물었고 최홍만은 "처음에는 정말로 제가 따라 하지 말라고 경고를 줬다"고 쿨하게 인정했다. 최홍만은 "길거리에서 만났다. '따라 하지 마. 한번만 더 하면 죽는다' 했다. 그래서 약속을 했는데 다음날 또 하더라"라며 "이후로 안 봐서 사이가 멀어졌다가 다시 친해졌다. 반응이 좋다 보니까. 요즘엔 제가 반대로 제가 최홍만을 따라 하는 조세호를 제가 따라 한다. 근데 반응이 좋다"고 본인 성대모사를 직접 하기도 했다.


김구라는 "조세호 결혼식 초대 받았냐"고 물었고 최홍만은 못 받았다. 실망이다"라고 농담했다. 이에 김구라와 김국진은 "오만 연예인들 다 왔는데", "맨날 따라 하면서"라고 놀랐고 최홍만은 "제가 은둔생활을 해서 따로 연락을 안 했다"고 설명했다.

5년째 제주도 거주 중인 최홍만. 김구라는 "이코노미 좌석은 좁지 않냐"고 물었고 최홍만은 "저는 길쭉한 거지 폭은 늘씬하다. 그래서 목이 문제다. 목이 공중에 떠있다. 그래서 잠을 잘 수가 없다"고 밝혔다.

최홍만은 의도치 않게 제주도민들을 놀라게 한다며 "산을 어두울 때 간다. 제가 내려올 때 쯤이면 환해지는데 그때 어르신들이 잠이 덜 깬 상태에서 올라오다가 저를 마주친다. 깜짝 놀라서 쓰러진다. 흔한 일이다. 제가 위에서 내려오면 더 커보인다"고 밝혔다.

