배현성, 판사 꿈꾸더니 별안간 치킨집 출근..'신사장 프로젝트' 의문의 …

[스포츠조선 문지연 기자] 판사를 꿈꾸던 배현성이 돌연 치킨집으로 향한다.
그런 가운데 치킨집에 제출한 이력서에는 조필립의 화려한 스펙이 담겨 있어 눈길을 끈다. 경찰대 수석 입학과 졸업, 로스쿨 수석 합격, 판사 임용 시험까지 수석을 놓치지 않은, 그야말로 초특급 엘리트의 성적을 자랑하고 있는 것. 특기사항으로 전교 1등 하기, 법률 자문하기를 적어낼 만큼 뛰어난 자질을 갖춘 신입 법조인 조필립의 활약을 기대케 한다.
이처럼 '신사장 프로젝트'는 판사 데뷔를 앞두고 느닷없이 치킨집 직원으로 취직한 조필립이 법정 밖 일상에서 벌어지는 소소하지만 끊이지 않는 이웃 간의 갈등부터 현실의 진짜 사회 문제까지 목격하며 성장하는 여정을 담아낼 예정이다. 법적 논리만이 전부가 아닌 삶의 현장에서 조필립이 어떤 사건을 마주하게 될지 배현성이 보여줄 조필립 캐릭터에 관심이 쏠린다.
'신사장 프로젝트'는 오는 9월 15일 오후 8시 50분 첫 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com