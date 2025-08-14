스포츠조선

장영란, 에르메스 매장서 퇴짜 맞았다 "가방 전시돼있는데 안 판다고"

기사입력 2025-08-14 09:51


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 'A급 장영란' 장영란이 명품백을 구매하러 갔다가 퇴짜 맞은 기억을 떠올렸다.

13일 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 '장영란이 27년 동안 개고생하며 모은 명품백 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장영란은 "저의 모든 것, 저의 전재산을 털어서 모았던 가방을 속속들이 공개하겠다"며 자신이 그동안 모아둔 명품백들을 전부 소개했다.

장영란은 '혼수백'이라는 실버 샤넬백을 소개했다. 장영란은 "남편이 마이너스 5천만 원으로 결혼했는데 시부모님이 뭔가를 해주고 싶으셨나 보다. 돈을 주면서 '우리 새아기 뭐라도 하나 사줘라' 해서 이걸 사줬던 기억이 난다. 이게 당시 300~400만 원이었다"고 떠올렸다. 현재 가격은 무려 1800만 원. 장영란은 "첫 혼수백, 첫 샤넬백이다. 정말 의미가 있다. 근데 1800만 원까지 올랐다니 샤테크 했다"고 깜짝 놀랐다.

장영란은 "모시고 있는 두 분이 있다"며 에르메스 가방들도 소개했다. 장영란은 "버킨은 아니다. 버킨은 살 수가 없다"며 "도대체 기에서 이길 수가 없다. 얘를 도대체 들고 다닐 수가 없다. 들고만 있어도 인중에 땀이 난다"고 토로했다.

하지만 장영란은 처음 가방을 사러 갔을 때 퇴짜를 맞았다며 "정말 에르메스 사고 싶어서 갔더니 못 준다더라. '사신 거 없잖아요. 죄송한데 옷이나 이런 것 좀 사셔서 포인트를 쌓아야 살 수 있다'더라. 너무 놀랐다. 백 좀 달라 했더니 백이 없다더라. 다 전시되어있는데 전시된 거라더라"라며 "남편이랑 나랑 당황했더니 옷 같은걸 사시고 포인트가 좀 되어야지 나중에 가방을 살 수 있다더라. 켈리부터 살 수 있다더라"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.


장영란은 "우리 남편이 그때 멋졌다. 내가 당황하고 여기 온다고 들떴던 겐 기억이 났나 보다. 옷 사라더라. 포인트 쌓으면 되지 하더라. 에르메스 옷도 기에 져서 아직 못 입고 다닌다. 가난이 몸에 배서 비싼 물건을 사면 모시다 끝난다"고 토로했다.

장영란은 "나중에 직원 분이 내가 짠했는지 연락이 됐다. '켈리백 나오면 얘기해주세요' 하니까 나중에 연락이 왔다. 합격 발표보다 설레였다 '백 받으러 왔어요' 하니까 기다리지 않고 바로 들어갔다"며 "방 안에 들어가니까 시크릿한 곳에 앉더라. 흰색인지 빨간색인지 검은색인지도 모른다. 사이즈도 모른다. 주는 대로 받아야 한다. 내가 그걸 안 물어본 건지 나만 그런 건지"라며 "생각보다 작더라. 표정관리가 안 되긴 했다. 근데 흰색이니까 청바지에 이염되면 안 지워진다더라. 나는 청바지에 입으려고 산 건데. 지금 들고 가라 했는데 잘 싸달라 해서 모시기 시작했다. 딱 한 번 들었다"고 밝혔다. 켈리백의 현재 가격은 2천만 원이다.


이어 두 번째 에르메스 가방에 대해서는 "그리고 오픈런을 또 했다. 가방이 있더라. '저거 또 안 되죠? 전시품 내놓은 거죠?' 하니까 장영란님? 하더니 살 수 있다더라. 운이 너무 좋았다고 따끈따끈한 거라더라. 그때부터 너무 갖고 싶었다. 얘랑 기싸움하면 이길 거 같았다. 근데 아직까지도 들지 못하고 있다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

