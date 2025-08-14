스포츠조선

장영란, 믿었던 동료 질투에 충격 "인간관계 정리하기 시작"

기사입력 2025-08-14 15:01


장영란, 믿었던 동료 질투에 충격 "인간관계 정리하기 시작"

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 장영란이 믿었던 동료의 질투에 충격을 받았다고 고백했다.

13일 유튜브 하지영에는 '장영란과의 속 깊은 대화 이런 모습 처음이에요!!'라는 영상이 업로드됐다.

영상에서 장영란은 가장 힘들었던 때가 언제였냐는 질문에 "데뷔 초 사람들이 '너 가식이다', '헛소리 그만해라', '기획사가 시켰냐. 조용히 해라'라고 하고, 작가나 피디가 혼내고 무시할 때도 힘들었지만 그냥 내 자리라고 생각하니까 괜찮았다"고 입을 열었다.

그는 "뜨고 싶을 때 못 떴을 때도 괜찮았다. '내가 비호감이었구나'라고 생각했다. 의외로 별로 안 힘들었다. 난 자존감이 높아서 내가 스스로 호감이라는 걸 알았다. 사람들이 잘못 보고 있다고 생각했다. 진실은 언젠가 밝혀질 거라는 생각을 갖고 있었다"며 "너무 오래 걸리긴 했지만, 주변 친구들도 많고 남편도 워낙 날 좋아해 주고 호감이라고 말해줘서 내 자존감이 높아서 그런 거로 힘들지는 않았다"고 말했다.

그러면서 "'네고왕2' 찍고 나서 떴다기보다는 내가 잘된 줄도 모르게 많이 알려졌을 때 힘들었다. 주변 동료들도 진짜 축하해주는 분들이 당연히 많았지만, 몇몇 정말 믿었던 사람들이 나를 엄청 질투했다. 그게 사람으로서 너무 충격이었다"고 털어놨다.


장영란, 믿었던 동료 질투에 충격 "인간관계 정리하기 시작"
장영란은 "난 그 사람이 잘됐을 때 누구보다 축하해주고 응원해 줬는데 그때 날 너무 질투하는 느낌이 들어서 그건 힘들었다. 난 더 옆에서 챙겨주고 응원해 주는 오지랖 스타일인데 내가 그렇게 톱스타가 된 것도 아니고 조금 잘된 거로 이렇게 질투하나 싶었다. 그때 처음으로 관두고 싶었다. 그 당시에는 (충격이) 되게 세게 왔다"고 고백했다.

이어 "남편 앞에서도 많이 울었는데 남편이 내가 너무 여린 걸 아니까 다행히도 옆에서 큰 힘이 되어줬다"며 "난 사람 좋아하고, 오지랖이고, 짬짬이 애 키우면서도 사람 걱정하고 있고, 음식하다가도 '잘돼야 할 텐데' 이렇게 항상 연락 못 해도 맘속에 있는 사람들 걱정한다. 그 (질투한) 사람도 내 안의 사람이었던 거 같다. 그래서 그거에 대한 충격이 너무 컸다"고 말했다.

이후 인간관계를 조금씩 정리했다는 장영란은 "지금은 너무 편하다. 모든 사람이 날 좋아할 수 없다는 걸 느꼈다. 그리고 난 사람 정리하는 걸 되게 힘들어했던 사람인데 나랑 안 맞는 사람도 있고, 그 사람을 안 보는 것도 서로에게 좋다고 생각하고 그다음부터 사람들을 조금씩 정리한 것도 있다. 정리하니까 차라리 편하더라. 내가 좀 더 어른이 된 느낌"이라고 전했다.

supremez@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

금보라 "이혼 창피해하던 子 가출..전남편 집 갔다가 커서 돌아와"

2.

김병만, 이혼 아픔 뒤 '아들과 딸' 존재 최초고백…"가족들이 내 구세주"

3.

인기 보이그룹 멤버, 女 통역사 성추행 혐의 벌금 200만원→위약금 5억[종합]

4.

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

5.

이동국, 딸 재시·재아 잘 키웠네…'아이돌 미모'로 연 합동 생일파티

연예 많이본뉴스
1.

금보라 "이혼 창피해하던 子 가출..전남편 집 갔다가 커서 돌아와"

2.

김병만, 이혼 아픔 뒤 '아들과 딸' 존재 최초고백…"가족들이 내 구세주"

3.

인기 보이그룹 멤버, 女 통역사 성추행 혐의 벌금 200만원→위약금 5억[종합]

4.

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

5.

이동국, 딸 재시·재아 잘 키웠네…'아이돌 미모'로 연 합동 생일파티

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 충격의 5연패, 1.5경기 차 역전 사정권이다...그런데 감독은 "욕심내지 않겠다" 왜? [인천 현장]

2.

大폭락 미쳤다! 1540억→560억 '스페인 가서 행복 축구 할래요'…고액 연봉까지 발목→"맨유 거액의 손실 감수"

3.

박지성 보면서 배운 게 하나도 없네...'음주가무' 맨유 문제아, 구단 공개 저격 "방향성도 없어"

4.

군입대 전 불꽃 태운다! 한화 김기중-이상혁, 상무 합격…롯데는 합격자 無

5.

[공식발표]"전남 득점 오심 이유는 기술적 결함" KFA, 판정 논란 해명자료 공개…울산 루빅손 골은 정심→'온필드리뷰' 대상 아냐

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.