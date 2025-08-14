스포츠조선

김지민♥김준호, 한강뷰 신혼집 공개..하정우 그림까지 '럭셔리'

기사입력 2025-08-14 17:25


김지민♥김준호, 한강뷰 신혼집 공개..하정우 그림까지 '럭셔리'

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김지민이 배우 하정우로부터 선물 받은 그림을 자랑했다.

14일 김지민은 자신의 계정에 "하정우 오빠 그림 너무 좋다"라는 글과 함께 사진한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 김준호·김지민 부부의 신혼집 내부가 담겨 있다. 화이트와 우드 톤이 조화를 이루는 깔끔한 인테리어가 인상적이며, 한쪽 벽에 걸린 하정우의 그림이 공간에 웅장한 분위기를 더한다.

앞서 지난 7월 13일, 서울 강남의 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 김준호와 김지민의 결혼식이 비공개로 치러졌다. 유재석, 이영자, 이수근, 신봉선, 송은이 등 대한민국을 대표하는 코미디언들이 하객으로 참석해 '개그계 초호화 라인업'을 완성했다.


김지민♥김준호, 한강뷰 신혼집 공개..하정우 그림까지 '럭셔리'
두 사람은 현재 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에 출연 중이며, 방송을 통해 결혼식 현장은 물론 신혼집까지 공개해 큰 화제를 모았다. 특히 김지민은 프로그램 출연진들을 신혼집에 초대하며 각별한 애정을 보이기도 했다.

당시 집들이에 초대된 MC들은 한강 전망이 펼쳐지는 용산의 신혼집에 감탄을 금치 못했다. 배우 황보라는 "성공한 냄새가 난다. 시집 잘 갔다"며 축하했고, 배우이자 화가로 활동 중인 하정우의 작품을 선물해 눈길을 끌었다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 이혼 아픔 뒤 '아들과 딸' 존재 최초고백…"가족들이 내 구세주"

2.

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

3.

'발톱 4번 빠진' 이현이 "'골때녀' 산재보험 처리 받았다"

4.

장영란, 믿었던 동료 질투에 충격 "인간관계 정리하기 시작"

5.

[공식] '천만 배우' A씨, 부천서 아내 폭행해 신고..추정 배우 소속사 측 "확인 중"

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 이혼 아픔 뒤 '아들과 딸' 존재 최초고백…"가족들이 내 구세주"

2.

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

3.

'발톱 4번 빠진' 이현이 "'골때녀' 산재보험 처리 받았다"

4.

장영란, 믿었던 동료 질투에 충격 "인간관계 정리하기 시작"

5.

[공식] '천만 배우' A씨, 부천서 아내 폭행해 신고..추정 배우 소속사 측 "확인 중"

스포츠 많이본뉴스
1.

군입대 전 불꽃 태운다! 한화 김기중-이상혁, 상무 합격…롯데는 합격자 無

2.

'정말 잘 데려왔네' 이제 적응 마쳤다는 이글스의 오빠, 3타점 활약으로 한화는 분위기 반전 3연승[대전현장]

3.

"수술 성공했지만, 환자가 죽었다" 토트넘 감독 슈퍼컵 패배에도 만족…세계 최고 상대로 거의 찬스 내주지 않아→다음 시즌 압박 전술이 핵심

4.

2026년 역대급 이적 가능, 해리 케인 헬로우 맨체스터 유나이티드...토트넘 1티어 폭로

5.

"연패 끊어야 할 중요한 승부처" 배수진 친 김학범 감독…제주, '광복절 혈투' 강원 '뒷심' 경계

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.