"혼자 잘 키울 자신 있어" 조윤희, 8세 딸과 괌 여행..사랑스러운 모…

"혼자 잘 키울 자신 있어" 조윤희, 8세 딸과 괌 여행..사랑스러운 모녀

[스포츠조선 김소희 기자]배우 조윤희가 딸 로아 양과의 사랑스러운 투샷을 공개했다.

14일 조윤희는 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 조윤희는 딸 로아와 함께 괌으로 여행을 떠난 모습이다. 핑크색 의상을 맞춰 입은 두 사람은 애메랄드빛 해변과 푸른 하늘을 배경으로 손을 맞잡고 포즈를 취하고 있다.

특히 올해 만 8세인 로아는 엄마인 조윤희와 아빠 이동건을 반반 닮은 외모로 눈길을 끌었다. 뚜렷한 눈망울과 사랑스러운 오동통한 입술이 특히 돋보였다.

이를 본 누리꾼들은 "청량 그 자체", "모녀 너무 이쁘다", "로아가 엄마 닮아 다리도 길고 예쁘다", "로아 모델 포스 난다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

한편, 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼하여 딸 로아를 낳았으나, 2020년 이혼했다. 현재 딸 로아는 조윤희가 양육하고 있다.

조윤희는 지난해 TV조선 '이제 혼자다'를 통해 이혼을 결심한 이유를 솔직하게 고백했다. 그는 "내 사전에 이혼은 없을 줄 알았다"며 "제가 먼저 이혼을 결심해서 하게 된 것"이라고 말했다.

특히 그는 "이혼 후에도 아이를 혼자 키우는 것에 대한 두려움은 없었다. 잘 키울 자신이 있었다"며 "아빠에 대한 부정적인 생각을 주지 않을 자신이 있었다"고 밝혔다. 또한 "사적인 연락은 하지 않지만 아이와 관련된 소통은 계속해서 하고 있다. 사진도 계속 보내주고, 연락도 원활하게 할 수 있도록 하며, 통화를 원하면 언제든지 하게 하면서 최대한 아이에 맞춰서 고려한다"고 전했다.

