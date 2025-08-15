스포츠조선

故 배우 백원길, 양양 휴가지서 참변..유연석 "아쉽고 비통해" 애도의 12주기

기사입력 2025-08-15 08:24


故 배우 백원길, 양양 휴가지서 참변..유연석 "아쉽고 비통해" 애도의 …
사진제공=벤투스엔터테인먼트

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 故 배우 겸 연극연출가 백원길의 안타까운 2주기가 돌아왔다.

지난 2013년 백원길은 강원 양양군 서면 남대천에서 숨진 채 발견됐다. 향년 42세.

당시 강원도소방본부는 "이날 오전 백씨의 후배로부터 지난 15일 집을 나간 백씨가 돌아오지 않고 있다는 신고가 접수돼 수색작업을 벌이던 중 양양군 서면 남대천 상류 1m 깊이의 물속에서 빠져 숨져 있는 백씨를 발견했다"고 밝혔다.

앞서 백원길은 자신의 트위터에 "촬영이 며칠 빈다. 양양으로 가서 쉬어야지"라는 글을 게재하기도 했다.

이후 양양에 자신이 좋아하는 낚시를 즐기며 휴식을 취하고 있던 백원길은 약 5일후인 16일 숨진 채 발견 돼 네티즌들을 충격에 빠트렸다.

경찰측은 백씨가 어항을 놓기 위해 물에 들어갔다가 물살에 몸을 가누지 못하고 사고를 당한 것으로 추정했다.


故 배우 백원길, 양양 휴가지서 참변..유연석 "아쉽고 비통해" 애도의 …
지난 2002년 영화 '성냥팔이 소녀의 재림'으로 데뷔한 백원길은 영화 '부산', '수상한 이웃들', '황해' '내가 고백을 하면' 등에 출연하며 영화계에 입성했다.

이후 MBC 드라마 '심야병원', '무신', KBS 2TV '드림하이', KBS 2TV 드라마스페셜 '시리우스' 등에 출연하는 등 스크린과 브라운관을 넘나들며 연기력을 인정 받았다.


또한 뮤지컬과 연극 연출에도 도전, '점프' '브레이크 아웃' 등의 작품을 선보인 바 있다.

당시 소속사 물고기엔터테인먼트 측은 "시신은 오늘 내로 서울로 이송된다. 이루 말할 수 없을 정도로 애통하다"고 밝혔다.

이어 "고인은 드라마와 영화 등의 출연을 앞두고 있던 상황이라 더욱 안타깝다"며 "현재 자세한 정황을 파악 중이다. 빈소는 16일 오후 6시경 서울 둔촌동 보훈병원에 마련할 것이다"고 덧붙였다.

갑작스러운 고인의 사망에 박정민은 "부디 좋은 곳에서 편히 쉬시길 바랍니다. 평소에 정말 존경했습니다" 유연석은 "얼마 전 공연을 마치고 환하게 웃으시던 백원길 선배의 미소가 아직도 눈앞에 선한데.. 너무 좋은 배우가 우리 곁을 떠나 너무나 아쉽고 허망하네요. 좋은 곳에서 항상 그렇게 웃을 수 있기를…"라며 고인을 애도했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지훈, '아내 폭행 신고' 40대 배우 맞지만..."부부 말다툼일뿐, 폭행은 아냐"

2.

한가인, 1년간 유산 아픔만 3번…"임신 중 7~8개월간 외출 안 해"

3.

홍진경, 누적 매출액 3천억이라더니.."해외 마트서도 김치 잘 팔려"(옥문아)

4.

추성훈, '김종국 대타'에 하차선언…"이건 좀 아닌 듯. 나도 자존심 있다"(마이턴)

5.

반쪽된 악뮤 이수현, 살을 얼마나 뺀거야..건강 걱정 쏟아진 근황

연예 많이본뉴스
1.

이지훈, '아내 폭행 신고' 40대 배우 맞지만..."부부 말다툼일뿐, 폭행은 아냐"

2.

한가인, 1년간 유산 아픔만 3번…"임신 중 7~8개월간 외출 안 해"

3.

홍진경, 누적 매출액 3천억이라더니.."해외 마트서도 김치 잘 팔려"(옥문아)

4.

추성훈, '김종국 대타'에 하차선언…"이건 좀 아닌 듯. 나도 자존심 있다"(마이턴)

5.

반쪽된 악뮤 이수현, 살을 얼마나 뺀거야..건강 걱정 쏟아진 근황

스포츠 많이본뉴스
1.

"전 세계 1위 등극!" 어쩌면 美 역사에 남을 인기 스타의 등장..."손흥민, 메시-르브론 넘어섰다"

2.

'가장 중요한 시기에 어쩌나 6연패...' 한화에 11회 연장 끝에 침몰한 롯데호, 6연패 깊은 수렁[대전현장]

3.

삼성 외면한 '약속의 땅' 라팍, KIA 우리가 좀 빌려씁시다, 8대0 극과극 명암→결과는 싹쓸이 5G차로

4.

[속보]佛 1티어 기자 인정! 한국인 최초 대기록 쓴 '韓 최고 재능' 이강인, 이적 관심까지 폭발했다..."EPL 구단들 문의 쇄도"

5.

"퇴출설? 금시초문" 위즈덤의 고민은 '생존'이 아니었다...만루포 6타점 최고의 하루 "구원받은 느낌"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.