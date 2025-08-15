스포츠조선

유명 아이돌, “같이 화장실 가자” 통역사 추행..유죄 판결

기사입력 2025-08-15 09:29


카미무라 켄신

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 일본 6인조 아이돌 그룹 '원앤온리(ONE N' ONLY)'의 전 멤버 카미무라 켄신(26)이 홍콩에서 통역사를 성추행한 혐의로 유죄 판결을 받고 벌금형을 선고받았다.

14일(현지시간) AFP통신과 홍콩 성도일보 등에 따르면 홍콩법원은 전날 카미무라 켄신에게 성추행 혐의로 벌금 1만5000홍콩달러(우리 돈 약 263만 원) 를 선고했다.

사건은 지난 3월, 원앤온리의 팬미팅 참석차 홍콩을 방문한 카미무라 켄신이 통역사와 함께 한 식사 자리에서 벌어졌다. 카미무라 켄신은 남부의 한 음식점에서 열린 축하 만찬 도중 동석한 여성 통역사의 허벅지를 여러 차례 만진 혐의를 받는다. 피해자는 사건 다음 날 경찰에 신고했으며, 카미무라 켄신은 침사추이에서 곧바로 체포됐다.

음주 상태였던 카미무라 켄신은 성추행뿐 아니라 번역기 앱을 사용해 피해자에게 "같이 화장실에 가자"고 말한 것으로 알려졌다. 피해자가 거절 의사를 밝혔음에도 그는 신체 접촉을 반복했다고 진술했다.

법정에 출석한 카미무라 켄신은 혐의를 부인했지만, 법원은 사건 발생 전후의 그의 태도와 진술 등을 종합적으로 판단해 유죄를 인정했다.

피터 위 판사는 "카미무라 켄신의 행위에는 명백한 성적 의미와 음란한 의도가 있다"며 "여성을 존중하지 않는 태도로 비난받아 마땅하다"고 판시했다.

이어 "당시 양측의 신분 차이가 크기 때문에 피해자가 즉각 자리를 뜨거나 적극적으로 저항하지 못한 것은 자연스러운 일"이라고 덧붙였다.

판사는 최대 징역 10년까지 가능한 강제추행 혐의에도 불구하고, 카미무라 켄신이 소속사에서 퇴출당하고 연예계 활동을 이어갈 수 없게 된 점 등을 양형에 고려했다고 밝혔다.


실제로 사건 발생 직후 소속사 스타더스트 프로모션은 "계약상 중대한 위반이 있었다"며 지난 4일자로 카미무라 켄신과의 계약 해지를 발표했고 그룹 공식 홈페이지 및 SNS에서 관련 정보를 삭제했다.

이후 카미무라 켄신은 그룹 '원앤온리'에서도 제명됐으며 그룹은 5인조로 재편돼 활동을 이어가고 있다.

