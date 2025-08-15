'한혜진 형부' 김강우, ♥아내 대신 15년간 육아일기 썼다 ('편스토랑')

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김강우가 15년째 작성해온 비밀 노트를 공개한다.
김강우는 "15년째 육아일기를 쓰고 있다"라고 밝혀 놀라움을 준다. 김강우는 첫째 아들이 태어난 후 1년 동안 배우 활동을 멈추고 오롯이 육아에 전념했다고. 김강우는 "나도 아빠가 처음이지만 아내도 엄마가 처음이었다. 두고 나갈 수 없었다. 같이 키웠다"라며 이때를 "눈부신 하루하루였던 것 같다"라고 회상해 보는 이들의 마음까지 뭉클하게 한다.
이어 화면에는 아내가 첫째를 임신했을 때부터 지금까지 김강우가 15년째 아내 대신 쓰고 있는 육아일기가 공개된다. 첫째의 임신 소식을 들었던 날부터 태어난 날, 처음 아빠라고 부른 날 등 육아 일기가 한 장씩 공개될 때마다 감성 넘치는 글들이 모두를 놀라게 했다고.
뿐만 아니라 이날 김강우는 성장기인 두 아들을 위해 요리에 나선다. 먹성이 엄청난 아들 둘을 키우는 김강우 집의 냉장고 3대에는 늘 식재료가 가득 차 있다고. 김강우는 평소 먹는 밥, 자주 해주는 특제 수육, 오이탕탕이, 비빔면까지 뚝딱 완성했다. 칼질만 봐도 찐 요리 실력자임이 드러났을 정도. 성장기 두 아들의 먹성도 거뜬한 김강우의 든든한 레시피도 기대된다.
한편 KBS2 '편스토랑'은 15일 광복 80주년 특집 방송 후 오후 9시 45분 방송된다.
