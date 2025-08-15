스포츠조선

컬투 정찬우, 활동 중단 8년만 근황 전해졌다..여배우와 셀카 "건강하세요"

기사입력 2025-08-15 14:46


컬투 정찬우, 활동 중단 8년만 근황 전해졌다..여배우와 셀카 "건강하세…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 활동중단 중인 컬투 정찬우의 근황이 전해졌다.

14일 서유정은 "영자언니랑taxi, 찬우오빠랑 안녕하세요, 명수옵이랑 해피투게더♡ 건강하세요~"라며 선배들과 사진을 공개했다.

앞서 정찬우는 2018년 4월 공황장애 등 건강 문제를 호소하며 방송 활동을 중단했다.


컬투 정찬우, 활동 중단 8년만 근황 전해졌다..여배우와 셀카 "건강하세…
당시 소속사 측은 정찬우가 당뇨, 이명 증상을 오랫동안 앓았다며 "최근에는 조울 증상이 심해져 공황장애 진단을 받아 휴식을 택했다"고 밝혔다.

이후 정찬우는 방송 활동을 중단했지만 지난해 김호중의 사고 당시 술자리에 동석한 연예인으로 경찰 조사를 받았다는 의혹까지 불거져 더욱 주목 받았다.

이에 생각엔터테인먼트 측은 정찬우가 사건 당일 김호중과 스크린 골프 자리에 동석한 건 사실이나 저녁식사, 유흥주점에는 동행하지 않고 귀가했다고 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤정수, 12세 연하 ♥예신 최초 공개..“여봉♥”에 현장 초토화

2.

김준호♥김지민 "대한독립만세"..애국심 투철한 신혼부부 '현충원서 포착'

3.

이동국 딸 재시·재아 '18살 생일파티' 공개됐다..아이돌급 미모 "시간 빨라"

4.

박나래, '우울증' 미자 살렸다.."3년간 두문불출, 세상 밖으로 꺼내줘" (같이삽시다)

5.

손담비, '연예인 산후 관리' 공개했다..처진 피부 확 땡긴 리프팅 관리

연예 많이본뉴스
1.

윤정수, 12세 연하 ♥예신 최초 공개..“여봉♥”에 현장 초토화

2.

김준호♥김지민 "대한독립만세"..애국심 투철한 신혼부부 '현충원서 포착'

3.

이동국 딸 재시·재아 '18살 생일파티' 공개됐다..아이돌급 미모 "시간 빨라"

4.

박나래, '우울증' 미자 살렸다.."3년간 두문불출, 세상 밖으로 꺼내줘" (같이삽시다)

5.

손담비, '연예인 산후 관리' 공개했다..처진 피부 확 땡긴 리프팅 관리

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 유니폼 세계에서 제일 잘팔려...메시X르브론 넘었다" LA회장'피셜'

2.

"충격적 '삽'폭행 의혹 씨름코치" 경찰 수사 착수...대한체육회"미성년자 대상 폭력엔 가장 강력한 징계...관용없다"

3.

"전력을 다 해도 안 되면 그만두겠다" 17㎏ 뺐는데 허리통증 재발, 약속대로 미련 없이 떠나는 18년차 거포[민창기의 일본야구]

4.

西 최고 매체 보도 "이강인, 아틀레티코 마드리드 영입 명단 포함"...EPL 이적설도 폭발

5.

"야구가 이렇게 힘든 운동인줄"→"체력은 핑계" 1년만에 바뀐 생각. '슈퍼 백업'은 또 성장했다[SC 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.