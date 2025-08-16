조현재, ♥프로골퍼 아내와 러브스토리 "첫 만남에 후광 보여" ('가보자…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] MBN '가보자GO(가보자고)'에서 미혼남과 기혼남의 치열한 토론이 펼쳐진다.
이를 들은 MC들은 "첫눈에 반했냐?"라며 궁금해했고, 조현재는 "아내를 처음 봤는데 후광이 있었다. 그래서 2주 동안 연락할지 말지 생각하고 전화했다"라며 신중한 성격을 드러내 모두를 놀라게 했다.
이어 김승수는 기혼남들에게 "솔직한 이야기를 듣고 싶다. 남자끼리 술을 마시면서 이야기를 하다 보면 '처음 보는 순간 결혼할 마음이 들었다'라고 하지 않냐. 그런데 내 주변에는 그런 사람이 한 명도 없다. '그런 말을 해야 아내가 자신을 운명의 남자라고 생각해 준다'라는 거다"라며 후광 가짜설을 제기해 웃음을 자아냈다.
이어 안정환은 "(하지만) 처음 만났는데 '이 사람이랑 결혼해야겠다' 이건 거짓말이라고 생각한다"라고 말했고, 조현재와 정은표 역시 "나도 그렇게 생각한다", "알아가는 과정에서 그런 마음이 생기는 거지"라고 거들며 기혼남의 솔직한 이야기를 털어놨다.
한편, MBN '가보자GO' 시즌5는 안정환과 홍현희가 친구의 집부터 그 인물을 가장 잘 보여줄 수 있는 일터나 연습실 등과 같은 특별하고 의미 있는 장소들을 방문해 인생 이야기를 나누는 전 국민 집들이 투어 프로그램으로 오늘(16일) 저녁 8시 20분에 방송된다.
