'재산 2조설' 유재석, AI도 아는 '돈 많은 형'..."재산 다 알고…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 허경환이 유재석의 재산을 아는 AI에 놀랐다.
16일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 AI와 함께하는 특별한 하루가 펼쳐졌다.
이때 유재석은 "허경환, 나, 이이경, 하하, 주우재가 있는데 누가 음식값을 내면 좋을 것 같냐"고 묻자, 멤버들은 "왜 나라고 하냐"고 지적했다.
그러나 AI는 질문을 재차 하기도 전에 "난 유재석"이라고 답해 유재석을 제외한 멤버들의 환호를 이끌어냈다.
허경환은 "얘가 재산도 알고 있나"라며 놀라워하고, 유재석은 다시 한번 질문을 던졌다. 그러나 AI 대답은 역시나 유재석이었다.
이에 유재석은 "왜 나냐"고 이유를 따져 물었고, AI는 "그냥 네가 밥을 제일 맛있게 먹지 않았냐"고 했다. 그러자 유재석은 "어떻게 알았냐"면서도 "얘네들도 맛있게 먹었다"고 했다. 이에 AI는 "근데 뭐 어쩌라고"라며 똑 부러진 대꾸로 유재석을 또 한 번 긁어 폭소를 유발했다.
뿐만 아니라 멤버들은 AI 추천대로 허경환의 집들이를 하기로 한 상황. 이때 유재석은 AI에게 "집들이 선물을 하려고 한다. 밥 값은 재석이가 냈다. 집들이 선물하면 누가 계산하면 좋냐"고 물었고, AI는 또 다시 "뭘 그렇게 고민하냐. 돈 많은 재석이 형이 당연히 다 내야 한다"며 유재석을 선택했다.
이에 유재석은 AI에게 "하하도 많이 번다"고 했지만, AI는 "왜그러냐. 재석이 형이 밥값 한번 내는 게 뭐 대수라고. 형이 밥값 냈으면 형이 집들이 선물도 사야지. 형이 다 하는 게 멋있다"고 해 웃음을 안겼다.
