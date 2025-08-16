유재석, '87억' 집 방송서 공개 안한 이유..."위화감 조성" ('놀…

스포츠조선

2025-08-16


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 주우재가 유재석이 방송에서 자신의 집을 공개하지 않은 이유를 밝혀 웃음을 자아냈다.

16일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 AI와 함께하는 특별한 하루가 펼쳐졌다.

이날 유재석과 하하, 주우재, 이이경, 허경환은 AI가 추천한대로 식사를 한 뒤, AI에게 다음 행선지에 대해 물었다.

이에 AI는 "잘 먹었으면 좀 움직여라. 남는 건 사진 뿐이니 서울의 예쁜 길을 걸으며 인생샷도 찍고 가성비 쇼핑을 즐길 수 있는 재래시장 구경도 괜찮을 것 같다"고 추천했다. 그러자 멤버들은 AI에게 '더운 날씨' 조건을 추가, AI는 "너무 더우면 이이경이 좋아하는 오락실 가서 게임 한 판, 실내 가성비 쇼핑몰 구경도 좋다. 아니면 그냥 허경환 집에 가서 에어컨 빵빵하게 틀고 노는 것도 좋을 것 같다"고 추천했다.

갑작스러운 추천에 당황한 허경환은 "왜 우리집 이야기 하는 거냐. 얘 우리집 온 적 있냐"고 했다. 이에 유재석은 "AI는 학습이 돼있다. 유튜브 알고리즘으로 경환이 집이 나온 적 있지 않냐"고 했다.


당황한 허경환은 "왜 허경환 집이냐"고 물었고, AI는 "그냥 문득 허경환 집이 떠올랐다"고 했다.

하하는 "식당에서 가장 가까운 집이 허경환 집 아니냐"고 하자, 유재석은 "가깝기로 따지면 우리 집이 제일 가깝다"고 했다. 이어 그는 "근데 AI가 학습을 하지 않냐. 우리들 집은 방송에 공개가 안 됐으니까"라고 했다.

그때 주우재는 "재석이 형 집은 위화감을 조성한다"고 해 웃음을 자아냈다.


한편 최근 방송된 tvN '프리한 닥터'에서 기자는 "국민 MC 유재석이 전세가 아닌 매매로 논현동 아파트를 87억에 샀다. 유재석이 선택한 새로운 보금자리는 테라스만 21평이다. 또 아프트 단지 내에는 집사가 상주한다고 한다"고 전해 모두를 깜짝 놀라게 한 바 있다.

