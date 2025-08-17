스포츠조선

백현, 월드투어 '레버리' 자카르타 공연 성료…이젠 아시아로

기사입력 2025-08-17 10:14


백현, 월드투어 '레버리' 자카르타 공연 성료…이젠 아시아로
사진 제공=INB100

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 백현(BAEKHYUN)이 아시아 투어에 본격 돌입했다.

백현은 지난 16일(이하 현지 시각) 인도네시아 자카르타 ICE BSD에서 개최된 '2025 BAEKHYUN WORLD TOUR 'Reverie' in JAKARTA(2025 백현 월드 투어 '레버리' 인 자카르타)'를 성황리에 마무리했다.

이날 백현은 'YOUNG(영)'을 시작으로 솔로 미니 1집부터 최근 발매한 미니 5집 'Essence of Reverie(에센스 오브 레버리)'까지 다양한 타이틀곡과 수록곡 무대를 연달아 펼치며 콘서트장을 뜨겁게 달궜다. 마지막 곡으로는 '놀이공원 (Amusement Park)'을 선사하며 공연을 마무리해 팬들과 잊지 못할 순간을 공유했다.

특히 백현은 무대 중간중간 관객과 소통하고, 팬들이 직접 준비한 응원의 메시지가 담긴 슬로건을 바라보며 감사를 전하는 등 아낌없이 마음을 표현했다. 또 "늘 올 때마다 큰 에너지를 받고 가는데, 최선을 다해서 보여드린 오늘 무대가 여러분들에게 오랫동안 기억에 남으셨으면 좋겠습니다"라며 진심 어린 소감을 전했고, 팬들 역시 공연 내내 뜨거운 환호와 함성으로 공연장을 가득 메우며 소중한 시간을 완성했다.

이번 일정은 남미, 미국, 유럽, 오세아니아에 이어 마지막 대륙인 아시아 투어의 첫 시작점이 되는 공연이다. 특히 아시아는 총 11개 지역의 일정이 예정돼 있어 전체 투어 중 가장 큰 규모를 자랑하는 만큼, 자카르타의 성공적인 마무리는 더욱 특별한 의미를 지닌다.

이렇게 데뷔 13년 만에 개최한 첫 솔로 월드 투어의 절반 이상을 달려온 백현은 이번 아시아 투어를 통해 한층 업그레이드된 무대와 소통을 선보일 예정이다. 앞으로 이어질 남은 도시들에서도 압도적인 무대와 뜨거운 열정을 펼칠 그의 행보에 관심이 집중된다.

백현은 자카르타 공연을 마무리하고 오는 23일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 월드 투어 'Reverie'를 이어간다.


백현, 월드투어 '레버리' 자카르타 공연 성료…이젠 아시아로
사진 제공=INB100

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국 家, 축구로 대박났다...10세 子시안, 대회 우승 MVP+차세대 국대 예약 ('뭉찬4')

2.

이민우, 일본서 만삭의 예비신부 재회→6세 딸 얼굴+2세 성별 최초 공개(살림남)

3.

정은표, 스태프 차별 폭로 "눈빛이 깔아봐...되게 기분 나쁘다" ('가보자고')

4.

사망선고 유열, 폐 이식 2년 만 기적같은 근황 "16kg 증가·노래 열창"

5.

슈♥임효성 별거 고백하더니 "'부부' 단어 부담, 친한 친구이자 이젠 남"

연예 많이본뉴스
1.

이동국 家, 축구로 대박났다...10세 子시안, 대회 우승 MVP+차세대 국대 예약 ('뭉찬4')

2.

이민우, 일본서 만삭의 예비신부 재회→6세 딸 얼굴+2세 성별 최초 공개(살림남)

3.

정은표, 스태프 차별 폭로 "눈빛이 깔아봐...되게 기분 나쁘다" ('가보자고')

4.

사망선고 유열, 폐 이식 2년 만 기적같은 근황 "16kg 증가·노래 열창"

5.

슈♥임효성 별거 고백하더니 "'부부' 단어 부담, 친한 친구이자 이젠 남"

스포츠 많이본뉴스
1.

엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현장]

2.

"야!" 하주석은 왜 발끈했나? 문동주 교체 → 벤치클리어링 감정싸움까지, 달아오른 그라운드 [창원현장]

3.

[EPL리뷰]"손흥민은 이제 과거다" '쿠두스→히샬리송 2골 합작+존슨 쐐기골' 토트넘, 개막전에서 번리 3-0 완파…프랭크 데뷔승

4.

'데뷔골 가즈아!' 손흥민, MLS 입성 후 첫 선발...뉴잉글랜드전 '손톱' 출전!

5.

'4:0→4:4→6:4→6:6→9:6' 200분 혈투의 끝은 NC 승리…한화 5연승 저지 "연패 탈출 의지가 강했다" [창원승장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.