기사입력 2025-08-17 10:18


‘살림남’ 송가인 “얼굴도 좀 본다” 상남자 취향→신곡 안무 스포까지 입…

[스포츠조선 조민정 기자] 송가인이 '살림남' 스튜디오를 웃음바다로 만들며 존재감을 폭발시켰다.

16일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 송가인이 게스트로 출연해 신곡 스포일러부터 이상형 고백까지 쉴 새 없는 입담으로 분위기를 장악했다.

송가인은 "여기 오면 친정집에 온 기분"이라며 편안한 인사를 건넸고 박서진은 "진도 본가라 생각하고 놀다 가라"고 반겼다. 그러나 "신곡 나오셔서 바쁘지 않냐"는 견제에 송가인은 "바빠도 나와야죠"라며 받아쳐 폭소를 유발했다. 이어 신곡을 묻는 질문에는 "이번에는 춤도 춘다. 안무 연습도 했다"며 색다른 무대에 대한 기대감을 끌어올렸다.

이날 방송에서 박서진 남매의 현실 다툼에 송가인은 "현실 남매 그 자체"라며 감초 같은 리액션을 선보였다. 특히 영어 간판 'horror'를 '홀롤'로 잘못 읽은 박서진에게는 "본인부터 공부해야 할 것 같다"라고 돌직구를 날리며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

또한 이민우의 예비신부와 딸의 일상 VCR을 보며 "조카 바보"다운 면모를 드러낸 송가인은, 결혼관과 이상형 질문에도 솔직하게 답했다. 그는 "상남자 스타일이 좋다"라며 취향을 고백했고, 박서진이 "인천 사는 상남자 소개해 드릴까요?"라고 능청을 떨자 "얼굴도 좀 본다"라며 위트 있게 받아쳐 또 한 번 웃음을 터뜨렸다.

송가인은 이날 방송을 통해 발랄한 입담과 화끈한 리액션으로 '분위기 메이커'다운 존재감을 증명했다.

한편 송가인은 설운도가 직접 작사·작곡한 신곡 '사랑의 맘보'로 컴백을 앞두고 있다. 흥겨운 맘보 리듬과 시원한 브라스 라인이 돋보이는 트로트 넘버로 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

