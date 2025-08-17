스포츠조선

[부고] 장원석 BA엔터테인먼트 대표 부친상

기사입력 2025-08-17 11:11


▲ 장화수씨 별세 ▲ 장원석(BA엔터테인먼트 대표)·윤석·우석씨 부친상, 손은서(배우)·잉그리드 시부상=서울 연세대학교신촌장례식장 특2호실, 발인19일. ☎ (02)2227-7500

<
/div>

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국 家, 축구로 대박났다...10세 子시안, 대회 우승 MVP+차세대 국대 예약 ('뭉찬4')

2.

사망선고 유열, 폐 이식 2년 만 기적같은 근황 "16kg 증가·노래 열창"

3.

‘61세’ 김도균, 살아있는 게 기적..‘삼각김밥+샷 6번’ 극단 식습관

4.

슈♥임효성 별거 고백하더니 "'부부' 단어 부담, 친한 친구이자 이젠 남"

5.

안선영, 이혼 질문에 돌직구 “부부 합 안 맞아 따로 살아, 아이 부모로선 여전히 함께”

연예 많이본뉴스
1.

이동국 家, 축구로 대박났다...10세 子시안, 대회 우승 MVP+차세대 국대 예약 ('뭉찬4')

2.

사망선고 유열, 폐 이식 2년 만 기적같은 근황 "16kg 증가·노래 열창"

3.

‘61세’ 김도균, 살아있는 게 기적..‘삼각김밥+샷 6번’ 극단 식습관

4.

슈♥임효성 별거 고백하더니 "'부부' 단어 부담, 친한 친구이자 이젠 남"

5.

안선영, 이혼 질문에 돌직구 “부부 합 안 맞아 따로 살아, 아이 부모로선 여전히 함께”

스포츠 많이본뉴스
1.

엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현장]

2.

'데뷔골 가즈아!' 손흥민, MLS 입성 후 첫 선발...뉴잉글랜드전 '손톱' 출전!

3.

[EPL리뷰]"손흥민은 이제 과거다" '쿠두스→히샬리송 2골 합작+존슨 쐐기골' 토트넘, 개막전에서 번리 3-0 완파…프랭크 데뷔승

4.

'4:0→4:4→6:4→6:6→9:6' 200분 혈투의 끝은 NC 승리…한화 5연승 저지 "연패 탈출 의지가 강했다" [창원승장]

5.

'689일 만에 드디어' 국대 좌완의 귀환, 공짜 출루도 없었다…KIA 이러면 계산이 선다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.