'47세' 하지원, 충격적인 식사량..동안+잘록허리 비결인가

정유나 기자
기사입력 2025-08-17 13:52
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”
87세 김영옥, 동료 배우와 절교 “나문희는 아냐..농담에 상처”
김승수 "성욕·물욕에서 해탈…허우대만 멀쩡한 허수아비상" 관상 결과에 '충격'(가보자GO)
레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월
심현섭, ♥정영림 허리 통증이 임신으로..“신랑이 더 잘 알아”
'적응이 뭐죠?' 손흥민, MLS 첫 선발 경기서 '첫 도움+최고 평점+POTM'!...LAFC, 뉴잉글랜드에 2-0 승''3경기 무승 탈출'
"앱솔루리 넥스트 레벨" 손흥민 첫 공격포인트에 중계진 경악, 첫 선발→경기 최우수선수 선정…MLS 무대가 좁다 좁아
中 황당 분석! 손흥민, 중국슈퍼리그 제안 무자비하게 거절→MLS 택한 이유 "나이 들어서"
'이렇게 기특할 수가' 한번도 2군가지 않은 157km 모범 신인. 후반기 ERA 1.04 더 좋아졌다[SC 포커스]
네일 상대가 제환유? KIA, 선발 매치업 압도해도 불안 → '후반기 9위' 불펜 시한폭탄