스포츠조선

"가장 안좋은 수치→한동안 주저앉아" '박성광♥' 이솔이 "자려면 생각이 꼬리를 물어" 심경 고백

기사입력 2025-08-17 14:51


"가장 안좋은 수치→한동안 주저앉아" '박성광♥' 이솔이 "자려면 생각이…

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이가

이솔이는 지난 16일 자신의 개인 계정에 "자려고 누우면 생각이 꼬리에 꼬리를 물어서, 앨범 추억놀이하다 옛날 사진 올리는 건 나만 그런거 아니지. 커피가 문제인 걸까"ㄹ는 글과 함께 과거 회상 사진을 공개했다.

사진 속 이솔이는 지이들과 물총을 들고 여름 페스티벌을 즐기고 있는 모습이다. '물에 빠진 생쥐마냥', '아무 생각 없이 즐겁기만 했던 여름 밤'이라는 문구가 즐거웠던 당시를 상기시킨다.

앞서 이솔이는 지난 12일 "지난주 검진에서 정기검진 이후로 가장 좋지 않은 수치를 받았다. 무기력한 일주일을 보내고 오늘 떨리는 마음을 보여잡고 진료 보러 갔는데 '암항원 수치가 올라갔다 해도 정상 범위 내라 아무 문제 없다. 게다가 그 중에서도 낮은 경우에 속하고 모든 수치가 100점'이라는 답을 들었고 눈물이 바로 핑 돌았다. 다리에 온 힘이 풀려서 한동안 주저앉아 있었다"고 전했다.

이어 "두려움에서 벗어난 어떤 해방감 때문인지 손바닥 뒤집듯 세상이 맑아보였다. 이 낙차에 하루하루 출렁이며 지내는 삶이 사실 좀 고되긴 하다. 전처럼 근성으로 몰입하고 몰두하던 예전의 제가 너무 그립기도 하다. 유연하고 의연해지고 태연해지기로. 언젠가 그렇게 될 거라는 희망을 갖고 또 6개월 열심히 지내보겠다"고 털어놨다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”

2.

심현섭, ♥정영림 허리 통증이 임신으로..“신랑이 더 잘 알아”

3.

레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월

4.

'47세' 하지원, 충격적인 식사량..동안+잘록허리 비결인가

5.

'46세' 채연 "男 자주 등장, 직접 꼬실 이유 없었다…젊은 낭비NO, 10년 금방 간다"(2005채연)

연예 많이본뉴스
1.

광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”

2.

심현섭, ♥정영림 허리 통증이 임신으로..“신랑이 더 잘 알아”

3.

레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월

4.

'47세' 하지원, 충격적인 식사량..동안+잘록허리 비결인가

5.

'46세' 채연 "男 자주 등장, 직접 꼬실 이유 없었다…젊은 낭비NO, 10년 금방 간다"(2005채연)

스포츠 많이본뉴스
1.

中 황당 분석! 손흥민, 중국슈퍼리그 제안 무자비하게 거절→MLS 택한 이유 "나이 들어서"

2.

"앱솔루리 넥스트 레벨" 손흥민 첫 공격포인트에 중계진 경악, 첫 선발→경기 최우수선수 선정…MLS 무대가 좁다 좁아

3.

네일 상대가 제환유? KIA, 선발 매치업 압도해도 불안 → '후반기 9위' 불펜 시한폭탄

4.

'첫 도움' 손흥민에 흠뻑 빠진 체룬돌로 감독 "손흥민과 같은 선수는 세계에도 몇명 없어"

5.

30살 전성기에 1년 강제 공백기, 생애 첫 끝내기로 설움 날렸다…"작년 우여곡절 많았는데"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.