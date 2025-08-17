"코요태X신지 팬 고소 오해"…'신지♥' 문원, 허위 사실 '법적대응' …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 혼성그룹 코요태의 멤버 신지와 결혼을 발표한 뒤 말이 끊이지 않는 가수 문원이 허위 사실을 유포한 악플러를 향해 법적대응을 시사했으나 또 다른 오해를 낳아 다시 한번 해명에 나섰다.
문원은 17일 개인 계정을 통해 "많은 분이 오해가 있어 글을 남긴다. 코요태 선배들과 신지를 생각해주는 팬들을 고소한 게 아니다"며 "고소 내용에 적혀 있듯 악의적인 콘텐츠를 만든 사람들과 처음 허위 사실을 유포한 사람, 개인적인 메시지로 인신 공격적인 내용 또는 가족에 대해 입에 담기 힘든 내용들을 지속적으로 보낸 사람들만 고소했다. 지나친 억측은 자제해 주길 바란다"고 덧붙였다.
이어 "지난 8월 5일 문원을 대리하여 피해 정도가 중대한 일부 사안에 대하여 관련 작성자들을 상대로 형사 고소장을 접수하였음을 알려 드린다. 당 법무법인은 향후에도 이와 같은 허위사실 유포 및 악의적인 콘텐츠 제작.배포 행위가 확인될 경우 단호히 대응할 예정이다"고 덧붙였다.
문원 또한 "악의적이고 사실이 아닌 내용들이 일파만파 퍼지기 시작하며 많은 분들이 피해를 받고 있다, 이에 법적인 대응을 하고자 한다"고 고소 계기를 밝혔다.
하지만 문원의 법적 대응이 알려지자 일각에서는 문원이 코요태와 신지를 걱정하는 팬들의 우려까지 악플로 고소를 진행하는 게 아니냐는 볼멘소리가 이어졌다. 공분이 계속되자 문원은 "코요태와 신지를 생각해주는 팬들을 고소한 게 아니다"고 선을 그으며 다시금 논란을 해명했다.
앞서 신지는 지난 6월 7살 연하 가수 문원과 내년 상반기 결혼을 발표해 화제를 모았다. 두 사람은 신지가 DJ로 활약했던 MBC 라디오 '싱글벙글쇼' 출연을 계기로 인연을 맺었고 이후 지난해 본격적인 연인 관계로 발전, 결혼을 약속했다.
결혼 발표 이후 축하도 잠시 신지의 예비 남편인 문원에 대한 과거 파묘가 이어지면서 논란을 샀다. 문원은 자신에 대해 과거 결혼한 전력이 있는 돌싱남으로, 슬하에 한 명의 딸을 두고 있다는 사실을 신지의 유튜브 채널을 통해 공개했다. 현재 문원의 딸은 전처가 양육권을 가지고 양육 중이나 문원 역시 전처와 소통하며 공동 육아 중인 사실을 고백했다.
