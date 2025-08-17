스포츠조선

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

최종수정 2025-08-17 19:58

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 …

[스포츠조선 김소희 기자] 패션 디자이너 황재근이 확 달라진 외모로 주목받는 가운데, 폭발적인 SNS 조회수에 깜짝 놀란 반응을 보였다.

황재근은 17일 자신의 SNS에 "내가 무슨 잘못이라도 했나... 대체 무슨 일일까. 예쁘게 살아야지. 4일 동안 생긴 일 ㅎㄷㄷ"이라는 글과 함께, 최근 자신의 SNS 게시물 조회 수를 캡처한 이미지를 게재했다.

공개된 캡처 화면에 따르면 황재근의 게시물은 최근 4일 동안 무려 840만 회 이상의 조회 수를 기록하며 놀라운 반응을 얻고 있다.


49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 …
앞서 황재근은 트레이드마크였던 삭발 헤어와 수염, 개성 강한 캣츠아이 안경 대신, 긴 머리와 수염 없는 깔끔한 외모로 변신한 근황을 공개해 화제를 모았다.

특히 그는 민소매 의상을 통해 탄탄한 팔 라인과 상체 근육을 드러내며 건강미까지 뽐냈다.

이를 본 팬들은 "무슨 심경 변화가 있으셨던 거냐", "훨씬 멋지시다", "다양한 매력이 있으신 듯", "완전 다른 사람 같다",등의 반응을 보이며, 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 뜨거운 관심을 이어가고 있다.

한편 황재근은 1976년 생으로 3대 패션스쿨로 꼽히는 벨기에 앤트워프 왕립예술학교 출신이다. 2011년 On Style '프로젝트 런웨이 코리아 3'에서 우승하며 주목받았고 MBC '라디오스타', '나 혼자 산다', '복면가왕' 등 예능에서 유쾌한 입담을 뽐냈다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이소라♥최동환 커플, 결혼계획 없지만 애정전선 이상無…4년째 '현커' 인증

2.

이정민, KBS 아침방송 탓 난임됐다더니.."항암제 치료까지 받아"(사당귀)

3.

"인생은 한예슬처럼"…한예슬♥류성재 부부, 이국적 풍광에 '찰떡' 비주얼 커플

4.

이순실, 남편 향한 집착 고백 "카시트 다 뽑고, 차 불태운다" ('사당귀')

5.

박명수 "코요태에 궁금한 점? 신지♥문원 결혼 소식"(사당귀)

연예 많이본뉴스
1.

이소라♥최동환 커플, 결혼계획 없지만 애정전선 이상無…4년째 '현커' 인증

2.

이정민, KBS 아침방송 탓 난임됐다더니.."항암제 치료까지 받아"(사당귀)

3.

"인생은 한예슬처럼"…한예슬♥류성재 부부, 이국적 풍광에 '찰떡' 비주얼 커플

4.

이순실, 남편 향한 집착 고백 "카시트 다 뽑고, 차 불태운다" ('사당귀')

5.

박명수 "코요태에 궁금한 점? 신지♥문원 결혼 소식"(사당귀)

스포츠 많이본뉴스
1.

'KIA 특단의 조치' ERA 7.71 클로저 1군 엔트리 말소, 왜?…"열정 더 보여줘야"

2.

"LG가 버겁긴 버겁네요" 불펜 최강팀도 식은땀 줄줄 → 타팀 상대할 때와 뭐가 다르길래

3.

'하늘이 도왔네' 타구 맞은 문동주 천만다행! "이상없다" 소견 → 가슴 쓸어내린 한화 "이틀 더 지켜본다" [창원체크]

4.

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

5.

"어제 일은 우리 잘못…한화 야구는 정정당당하게" 벤클 지켜본 '67세' 김경문 감독의 준엄한 선언 [창원포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.