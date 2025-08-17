스포츠조선

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

기사입력 2025-08-17 20:05


[스포츠조선 김소희 기자]국민그룹 코요태가 신인 아나운서들의 인터뷰 테스트를 위해 발 벗고 나섰다.

17일 방송된 KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 엄지인 아나운서가 휴가를 앞두고 '아침마당'의 대타 아나운서를 찾는 과정이 그려졌다. 이날 코요태(김종민 신지 빽가)는 인터뷰 테스트의 게스트로 참여해 27년 차 장수 그룹다운 여유와 내공을 뽐냈다.

테스트 전, 김종민은 가장 불편했던 인터뷰로 KBS 아나운서의 "종민씨 군대 가시죠? 얼굴에 버짐이 피셨네요?"라는 질문을 꼽았다. 엄지인이 "전현무 아니죠?"라고 묻자, 김종민은 "맞습니다"라고 답해 폭소를 자아냈고 "그때 버짐 질문만 5분을 이어갔다"라며 웃음을 더했다.

본격적인 테스트에서 신인 아나운서들은 코요태의 신곡 '콜미'를 소개하며 김종민에게 노래를 요청했다. 김종민은 "후렴 파트가 제 파트가 아니라서"라며 난감해했고, 신지는 "대부분 노래는 저에게 시키는데"라며 웃음을 보탰다. 아나운서들에게 주어진 '김종민의 노래를 이끌어내라'는 미션은 결국 실패로 끝나 모두를 당황하게 했다. 또한, 빽가가 "JYP 출신이라 코요태 스타일이 처음엔 잘 맞지 않았지만, 어느 순간 익숙해지고 코요태만의 음악에 빠져들었다"라며 팀워크 비화를 전하던 중, 엄지인으로부터 즉흥 힙합 미션이 주어져 난감한 상황이 연출되기도 했다.

그러나 신인 아나운서들과 이에 호락호락하게 넘어가지 않는 코요태 사이의 긴장감은 신인 아나운서들의 성장을 돕기 위한 장치였다. 엄지인이 사전에 "생방송에서 얼마나 긴장을 하는지 보기 위해 다소 세게 해도 좋다"라고 부탁했던 만큼, 훈련을 위해 코요태가 발 벗고 나선 것이다.

테스트 종료 후, 엄지인이 직접 시범을 보이며 인터뷰를 이어가자 코요태는 진솔하면서도 재치 있는 답변으로 '모범 인터뷰이'의 면모를 보여줬다. 엄지인의"나이도 있다 보니 어르신들의 압력 아닌 압력이 있을 것 같다"라는 질문에 김종민은 "뭐? 아이요?"라고 센스 있게 받아친 뒤 "생각은 하고 있다. 건강 관리를 위해 다이어트 중"이라고 답했다. 이어 엄지인이 "빽가 씨는 2세 생각 없냐"라고 묻자, 빽가는 "그래서 일단 몸을 만들고 있다"라며 능청스럽게 응수했다. "결혼은 늦게 해도 2세는 먼저 가능하지 않냐"라는 추가 질문까지 이어지며 현장을 웃음바다로 만들고, 기사거리까지 탄생시켰다.

테스트 종료 후, 후임 아나운서들에게 피드백을 주는 과정에서 엄지인이 "가장 잘한 사람 한 명 꼽아줄 수 있냐. 신지 씨는 혹시 불편한 사람이 있었냐"라고 코요태에게 집요하게 묻자, 신지는 "다른 건 다 괜찮았고, 엄지인 씨가 제일 불편했다"라며 재치 있는 농담으로 분위기를 풀어내 든든한 선배미를 드러냈다.

한편, 국내 최장수 혼성 그룹다운 여유와 호흡을 입증하며 후임 아나운서 테스트를 든든하게 지원한 코요태는 최근 신곡 '콜미'를 발매, 각종 음원차트 1위를 차지하며 국민그룹의 저력을 다시 한번 증명했다. 이어 오는 9월부터 전국투어 콘서트 '2025 코요태스티벌'을 개최, 팬들과 직접 만날 예정이다.

