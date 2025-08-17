김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 …

|
[스포츠조선 김소희 기자]국민그룹 코요태가 신인 아나운서들의 인터뷰 테스트를 위해 발 벗고 나섰다.
본격적인 테스트에서 신인 아나운서들은 코요태의 신곡 '콜미'를 소개하며 김종민에게 노래를 요청했다. 김종민은 "후렴 파트가 제 파트가 아니라서"라며 난감해했고, 신지는 "대부분 노래는 저에게 시키는데"라며 웃음을 보탰다. 아나운서들에게 주어진 '김종민의 노래를 이끌어내라'는 미션은 결국 실패로 끝나 모두를 당황하게 했다. 또한, 빽가가 "JYP 출신이라 코요태 스타일이 처음엔 잘 맞지 않았지만, 어느 순간 익숙해지고 코요태만의 음악에 빠져들었다"라며 팀워크 비화를 전하던 중, 엄지인으로부터 즉흥 힙합 미션이 주어져 난감한 상황이 연출되기도 했다.
그러나 신인 아나운서들과 이에 호락호락하게 넘어가지 않는 코요태 사이의 긴장감은 신인 아나운서들의 성장을 돕기 위한 장치였다. 엄지인이 사전에 "생방송에서 얼마나 긴장을 하는지 보기 위해 다소 세게 해도 좋다"라고 부탁했던 만큼, 훈련을 위해 코요태가 발 벗고 나선 것이다.
테스트 종료 후, 후임 아나운서들에게 피드백을 주는 과정에서 엄지인이 "가장 잘한 사람 한 명 꼽아줄 수 있냐. 신지 씨는 혹시 불편한 사람이 있었냐"라고 코요태에게 집요하게 묻자, 신지는 "다른 건 다 괜찮았고, 엄지인 씨가 제일 불편했다"라며 재치 있는 농담으로 분위기를 풀어내 든든한 선배미를 드러냈다.
한편, 국내 최장수 혼성 그룹다운 여유와 호흡을 입증하며 후임 아나운서 테스트를 든든하게 지원한 코요태는 최근 신곡 '콜미'를 발매, 각종 음원차트 1위를 차지하며 국민그룹의 저력을 다시 한번 증명했다. 이어 오는 9월부터 전국투어 콘서트 '2025 코요태스티벌'을 개최, 팬들과 직접 만날 예정이다.