"신지♥문원 결혼 이야기 궁금해" 박명수, 코요태에 거침없는 돌직구(사당…

[스포츠조선김소희 기자] 방송인 박명수가 그룹 코요태 멤버 신지의 결혼 계획을 궁금해 했다.
엄지인 아나운서는 후배들의 순발력과 문제 해결 능력을 시험하기 위해 "김종민에게 후렴구 듣기", "빽가에게 힙합 시키기", "사업 매출액을 말하게 하기" 등의 기발한 미션을 부여했다. 결국 세 아나운서는 힙합, 부동산 관련 질문을 했고, 이 장면을 지켜보던 박명수는 "코요태가 어떤 힙합을 했는지 하나도 궁금하지 않다"며 "지금 시청자들이 제일 궁금한 건 신지의 결혼이다!"라고 외쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.
이어 엄지인이 "빽가 씨는 2세 생각 없냐"라고 묻자, 빽가는 "그래서 일단 몸을 만들고 있다"라며 능청스럽게 응수했다. "결혼은 늦게 해도 2세는 먼저 가능하지 않냐"라는 추가 질문까지 이어지며 현장을 웃음바다로 만들고, 기사거리까지 탄생시켰다.
테스트 종료 후, 후임 아나운서들에게 피드백을 주는 과정에서 엄지인이 "가장 잘한 사람 한 명 꼽아줄 수 있냐. 신지 씨는 혹시 불편한 사람이 있었냐"라고 코요태에게 집요하게 묻자, 신지는 "다른 건 다 괜찮았고, 엄지인 씨가 제일 불편했다"라며 재치 있는 농담으로 분위기를 풀어내 든든한 선배미를 드러냈다.
한편, 국내 최장수 혼성 그룹다운 여유와 호흡을 입증하며 후임 아나운서 테스트를 든든하게 지원한 코요태는 최근 신곡 '콜미'를 발매, 각종 음원차트 1위를 차지하며 국민그룹의 저력을 다시 한번 증명했다. 이어 오는 9월부터 전국투어 콘서트 '2025 코요태스티벌'을 개최, 팬들과 직접 만날 예정이다.