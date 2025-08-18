[인터뷰②] 빈스 "'케데헌' OST '골든', 빌보드 '핫100' 인기…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 최근 전세계적으로 가장 화제를 모으고 있는 콘텐츠는 바로 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)'이다. '케데헌' 자체로도 큰 인기를 끌고 있지만, OST '골든'이 빌보드 메인 싱글차트인 '핫100' 1위를 차지했고, '소다팝' '유어 아이돌' 등 수록곡들까지 빌보드 차트를 강타하며 그야말로 신드롬을 일으키고 있다.
가족들도 '케데헌'의 흥행에 박수를 보냈다.
"프로듀서로서 노래를 하나둘씩 만들어 나갈 때도 무척 자랑스러워하셨지만, 사실 프로듀서라는 직업 특성상 미디어에 노출이 될 일이 없었어요. 그런데 이번 '케데헌'을 통해서 뉴스 인터뷰까지 하게 되니까 부모님이 좋아하시더라고요. 뉴스에 나오는 영상을 주변에 자랑하시고, 저도 뿌듯함을 느낍니다."
"현재 더블랙레이블 소속 아티스트, 그리고 더블랙레이블 프로듀서들의 작업물이 흥행을 이어가고 있는 상황이라 저도 그 흐름에 이어서 상승세를 잘 탔으면 하는 바람입니다. 또 지드래곤이라는 아티스트의 도움까지 받게 되어서, 감사함과 부담감을 동시에 갖고 활동을 준비하고 있어요. 저는 힙합과 R&B를 좋아하면서 자랐지만, 지금은 좀더 스펙트럼을 넓히려고 노력하고 있어요. 하지만 어쩔 수 없이 '힙합스러움'은 조금씩 가미하게 되는 것 같아요. 물론 이전에도 음원을 냈지만 현재 더블랙레이블에 대한 관심도도 그렇고, '케데헌' 프로듀서진에 대한 관심도도 그렇고, 지드래곤 피처링이라는 것에 대한 관심도도 다 합쳐져서 제가 느껴본 것들 중에 최고의 기대감을 체감하고 있거든요. 그래서 '음원이 나왔을 때 대중들이 더 좋아해 주셨으면 좋겠다, 실망하지 않으셨으면 좋겠다'는 부담감이 커요. 보내 주시는 많은 관심들이 저에게로 옮겨 와서 제 음악을 한 번 더 듣게 되시는 계기가 된다면 좋겠어요."
