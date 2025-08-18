스포츠조선

이윤진 '소다남매' 발리 학교 우등생 "소을 학생회장, 다을 수학 톱10"

기사입력 2025-08-18 08:22


이윤진 '소다남매' 발리 학교 우등생 "소을 학생회장, 다을 수학 톱10…

[스포츠조선 이유나 기자] 이범수와 이혼한 이윤진이 소다남매의 발리 학교생활을 공개했다.

18일 이윤진은 "우리 소을이 올해도 학생회장에 뽑히며 새학기를 시작! 그리고 다시 돌아온 다을이 오자마자 수학 탑10!"이라고 적고 "소다남매 가자가자"라고 응원했다.

이윤진은 소을이가 학교 문화행사에서 단독으로 노래를 부르며 뮤지컬을 하는 모습과 다을이가 발리 학교에 들어가자마자 친구를 사귀며 잘 적응하고 있는 모습을 공개했다.

17일 방송한 ENA 일요예능 '내 아이의 사생활'(이하 '내생활')에서는 이윤진이 '소다남매' 소을, 다을이의 근황을 공개하며 다시 만난 기쁨을 전하기도 했다.

현재 엄마 이윤진과 발리에서 지내는 '소다 남매'는 오랜만에 한국에 돌아와 각자 이성 친구와 더블데이트를 즐기며 특별한 추억을 쌓았다.

이윤진은 전남편 이범수와 이혼 소송으로 아들 다을이와 떨어져 지냈던 날을 떠올리며 "헤어져 있던 날을 매일 세어봤는데 471일 정도 됐다"면서 눈물을 보였다. 이어 "소을이와 다을이도 떨어져 있던 시간이 꽤 돼서 (다시 만나서) 둘이 같이 있을 때는 좀 어색한 기운이 있었다"고 전했다.

처음에는 다을이와 연락이 안 돼서 답답하기도 했다는 이윤진은 "(그 후) 다을이랑 면접 교섭하게 되고 엄마 모드로 '다을아 잘 지냈어?' 이렇게 대화를 풀어가려고 했더니 다을이가 거부감을 갖더라. 그래서 어느 순간부터는 원래 엄마와 다을이 관계처럼 장난도 치고 놀렸더니 다시 편안해졌다"고 말했다.

앞서 이윤진은 지난 4월 "1년 반 만에 다을이가 돌아왔다"며 감격적인 재회 소식을 전해 많은 이들의 응원을 받았다.


딸과 발리에서 생활 중이던 이윤진은 발리의 최고급 리조트로 이직하며 인생 2막을 새롭게 열었다.

lyn@sportschosun.com

