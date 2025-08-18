스튜디오앤뉴·아티스트컴퍼니, 드라마 공동제작 계약 체결 [고재완의 Sho…

|
[고재완의 ShowBIZ] NEW(넥스트엔터테인먼트월드, 160550, 회장 김우택)의 콘텐츠제작사업 계열사 스튜디오앤뉴가 아티스트컴퍼니(321820)와 드라마 제작·유통·프로모션·부가사업 등 다방면의 협력을 위한 공동제작 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
탄탄한 팬덤과 화제성을 입증한 작가진의 작품 2편도 2026년 하반기 공개를 목표로 제작 중이다. 스튜디오앤뉴와 '보좌관 - 세상을 움직이는 사람들' 시즌 1, 2를 선보인 데 이어 최근 '굿보이'로 탄탄한 스토리텔링을 보여준 이대일 작가가 크리에이터로 참여하는 '소주의 정석'은 새로운 감각과 따뜻한 시선으로 주목받는 허지수 작가가 집필을 맡는다. 현직 이혼 전문 변호사인 최유나 작가의 생생한 취재력과 필력으로 호평을 받은 '굿파트너' 시즌 2는 한층 더 확장된 세계관과 깊이 있는 서사로 시청자의 공감을 자아낼 예정이다. 양사는 공동 제작 프로젝트를 시작으로 부가사업까지 전방위로 사업을 확장하며 지속 가능한 비즈니스 모델 구축에 힘쓸 예정이다.
스튜디오앤뉴 이승원 대표는 "자체 콘텐츠 기획 및 제작 역량을 강화해 온 아티스트컴퍼니와 스튜디오앤뉴의 제작 인프라 및 사업 역량이 만나 더욱 안정적이고 경쟁력 있는 콘텐츠를 선보일 것으로 기대된다"라며 "이번 협업은 단발적인 프로젝트를 넘어 장기적인 신뢰 관계에 기반한 상생의 모델로, 양사 모두에게 의미 있는 도전이자 도약의 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
