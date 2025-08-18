[공식] JYP떠난 이준호, 오쓰리콜렉티브로 홀로서기.."매니지먼트사 넘…

스포츠조선

[공식] JYP떠난 이준호, 오쓰리콜렉티브로 홀로서기.."매니지먼트사 넘는다"

기사입력 2025-08-18 08:28


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 겸 가수 이준호가 홀로서기에 도전한다.

18일 이준호가 설립한 소속사 O3 Collective(오쓰리콜렉티브)는 "아티스트의 정체성(One), 콘텐츠의 독창성(Original), 매니지먼트의 시스템(Orbit), 세 개의 축이 유기적으로 움직이며 하나의 창조적 궤도를 만들어가는 크리에이티브 집단이다"라며 사명을 공개했다.

이어 "아티스트, 콘텐츠, 스태프가 함께 주인공이 되는 팀 기반 브랜드 시스템을 꿈꾼다"라는 비전과 함께 "단순히 매니지먼트사를 넘어 IP 중심의 무한 확장이 가능한 비즈니스 랩을 구축해 모두의 성장과 확장을 함께 설계하고 실현하겠다"라고 포부를 전했다.

특히, CJ ENM 브랜드전략실 및 공연사업부 출신으로 혁신적인 프로젝트를 성공적으로 이끈 바 있는 양혜영 대표가 O3 Collective의 코 파운더(Co-founder)로서 비전을 함께 만들어 갈 예정이다. 이에 이준호와 오랜 호흡을 맞춰 온 스태프는 물론 매니지먼트 업계의 떠오르는 젊은 인재들이 새롭게 합류해 막강한 팀워크가 발휘될 것으로 기대된다.

2008년 그룹 2PM으로 데뷔한 이준호는 그룹 및 솔로 아티스트로서 전방위적 활동을 펼치며 글로벌 팬들의 사랑을 받아왔다. 2013년 영화 '감시자들'을 시작으로 드라마 '김과장', '옷소매 붉은 끝동', '킹더랜드' 등 다수의 작품을 통해 탄탄한 연기력과 글로벌 흥행력을 입증하며 믿고 보는 배우로 자리매김했다.

올 하반기에는 tvN 드라마 '태풍상사'와 넷플릭스 오리지널 시리즈 '캐셔로'로 시청자들을 만난다. 매 작품마다 새로운 캐릭터를 구축해온 이준호가 두 작품을 통해 선보일 연기 변신에 기대가 모인다.

또한, 이준호는 오는 19일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스에서 팬 커뮤니티와 공식 멤버십(이준호 팬클럽 2기)를 모집하며 팬들과 소통을 이어갈 예정이다.

이처럼 다양한 작품과 공연 등에서 전방위 활약을 이어온 이준호와 O3 Collective가 함께 써 내려갈 새로운 챕터에 기대감이 높아지고 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

