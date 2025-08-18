[공식] JYP떠난 이준호, 오쓰리콜렉티브로 홀로서기.."매니지먼트사 넘…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 겸 가수 이준호가 홀로서기에 도전한다.
특히, CJ ENM 브랜드전략실 및 공연사업부 출신으로 혁신적인 프로젝트를 성공적으로 이끈 바 있는 양혜영 대표가 O3 Collective의 코 파운더(Co-founder)로서 비전을 함께 만들어 갈 예정이다. 이에 이준호와 오랜 호흡을 맞춰 온 스태프는 물론 매니지먼트 업계의 떠오르는 젊은 인재들이 새롭게 합류해 막강한 팀워크가 발휘될 것으로 기대된다.
2008년 그룹 2PM으로 데뷔한 이준호는 그룹 및 솔로 아티스트로서 전방위적 활동을 펼치며 글로벌 팬들의 사랑을 받아왔다. 2013년 영화 '감시자들'을 시작으로 드라마 '김과장', '옷소매 붉은 끝동', '킹더랜드' 등 다수의 작품을 통해 탄탄한 연기력과 글로벌 흥행력을 입증하며 믿고 보는 배우로 자리매김했다.
또한, 이준호는 오는 19일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스에서 팬 커뮤니티와 공식 멤버십(이준호 팬클럽 2기)를 모집하며 팬들과 소통을 이어갈 예정이다.
이처럼 다양한 작품과 공연 등에서 전방위 활약을 이어온 이준호와 O3 Collective가 함께 써 내려갈 새로운 챕터에 기대감이 높아지고 있다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com