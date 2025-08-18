뇌출혈 뇌사판정 자퇴→상위 0.8% 수학 1등급 "의대 집착" 고1 (티…

|
[스포츠조선 이유나 기자]성적이 고민인 학생과 가족의 인생을 바꿔줄 단 한 번의 기회, 채널A '성적을 부탁해: 티처스2'에서 투병 생활로 공부 공백이 걱정이었던 고1 도전학생이 건강과 공부를 한 번에 잡는 '티벤저스' 솔루션으로 꿈에 한 걸음 다가갔다.
17일 방송된 '티처스2'에는 죽을 고비를 넘긴 뒤 죽을 듯이 공부에 집착하는 고1 도전학생이 등장했다. 도전학생은 중2 때 뇌출혈로 뇌사 판정을 받고 자퇴했다. 사망 확률이 90%라는 진단을 받았지만 도전학생은 기적적으로 회복했고, 고1에 다시 학교로 돌아올 수 있었다. 일상으로 돌아와 행복한 학교생활 중인 도전학생은 중학교 공부 공백으로 뒤처질까 두려워하고 있었다. 죽을 고비를 넘긴 만큼 도전학생은 '신경외과 의사'를 꿈꿨고, 쓰러진 후 팔이 움직일 수 있게 되자마자 병상에서 수학 문제를 풀 정도로 공부에 대한 열정이 가득했다.
|
'티벤저스' 정승제X조정식X윤혜정은 고1 모의고사 입문자를 위한 솔루션에 함께 돌입했다. 먼저 조정식은 모의고사의 문제 유형을 분석하며 기초를 다졌다. 도전학생은 패턴으로 지문 읽기가 되자 관계 파악이 되며 자신감을 얻었다. 또 특수 구문을 짚으며 1등급을 향한 길에 다가갔다. 정승제는 도전학생의 암산 습관을 바로잡기 위해 '릴레이 풀이'를 돌입했다. 고난도의 문제를 단계별로 정승제 한 번, 도전학생 한 번씩 번갈아 풀며 정답을 맞혀 재미까지 더했다. '공교육의 황제' 윤혜정은 문학이 특히 약한 도전학생을 위해 조언을 아끼지 않았다. 윤혜정은 "출제자가 선물처럼 주는 게 '보기'다. 보기를 읽고 지문을 읽으면 내용과 선지가 일대일 대응된다"며 꿀팁을 선사했다. 덕분에 도전학생은 정답에 확신을 갖게 됐다. 조정식은 "영어 1등급으로 졸업하면 현장 조교로 일하는 거 계약하고 가라"며 도전학생의 1등급 꽃길을 응원했다.
3MC 전현무X한혜진X장영란, 그리고 국·영·수·입시 완전체 '티벤저스' 정승제X조정식X윤혜정X미미미누와 함께 돌아온 '성적을 부탁해: 티처스2'는 매주 일요일 저녁 7시 50분에 방송된다. (사진제공 = 채널A '성적을 부탁해: 티처스2')
