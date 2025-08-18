스포츠조선

뇌출혈 뇌사판정 자퇴→상위 0.8% 수학 1등급 "의대 집착" 고1 (티쳐스)

기사입력 2025-08-18 08:29


뇌출혈 뇌사판정 자퇴→상위 0.8% 수학 1등급 "의대 집착" 고1 (티…

[스포츠조선 이유나 기자]성적이 고민인 학생과 가족의 인생을 바꿔줄 단 한 번의 기회, 채널A '성적을 부탁해: 티처스2'에서 투병 생활로 공부 공백이 걱정이었던 고1 도전학생이 건강과 공부를 한 번에 잡는 '티벤저스' 솔루션으로 꿈에 한 걸음 다가갔다.

17일 방송된 '티처스2'에는 죽을 고비를 넘긴 뒤 죽을 듯이 공부에 집착하는 고1 도전학생이 등장했다. 도전학생은 중2 때 뇌출혈로 뇌사 판정을 받고 자퇴했다. 사망 확률이 90%라는 진단을 받았지만 도전학생은 기적적으로 회복했고, 고1에 다시 학교로 돌아올 수 있었다. 일상으로 돌아와 행복한 학교생활 중인 도전학생은 중학교 공부 공백으로 뒤처질까 두려워하고 있었다. 죽을 고비를 넘긴 만큼 도전학생은 '신경외과 의사'를 꿈꿨고, 쓰러진 후 팔이 움직일 수 있게 되자마자 병상에서 수학 문제를 풀 정도로 공부에 대한 열정이 가득했다.

도전학생이 공부하는 모습을 지켜보던 정승제는 수학 문제를 풀이 과정 없이 암산으로 해결하는 모습을 목격했다. 역대급 수학 천재의 등장인지 스튜디오가 술렁거리는 가운데, 정승제는 "전형적인 7등급 학생의 필체다. 숫자 나열이 두서없고, 수학 낙오자의 풀이 흔적인데...다 맞혔다"며 도전학생의 실력에 의아해했다. 죽음의 문턱에서 돌아온 뒤 처음 친 시험에서 도전학생은 내신 5등급 기준 수학 1등급, 국어, 영어 2등급을 받았다. 모의고사도 약 0.8% 상위권이어서 도전학생은 확실한 1등급이었다. 그러나 시험지에도 풀이 과정은 없었고 모두 암산으로 푼 상황이었다. 정승제는 "점점 암산으로 커버가 불가능해진다. 풀이 과정이 불편하더라도 적는 훈련이 필요하다"고 지적했다. 또 '입시전략멘토' 미미미누는 "장래 희망이 의사라면 목표를 위해 국어, 영어 성적 상승이 필수다"라며 목표에는 아직 미치지 못한다고 말했다. 도전학생은 영어 또한 눈으로 읽는 것만으로 공부했고, 지문을 깨끗이 둔 채 필기 없이 문제를 풀었다. 조정식은 문장 구조와 관계를 파악하는 능력이 아직 미흡하다며 '경험치 부족'이라고 진단했다.

도전학생이 필기를 기피하는 이유는 뇌출혈 후유증 때문이었다. 오른손이 가만히 있어도 말리는 증세가 있었다. 그 때문에 오른손잡이였던 도전학생은 왼손으로 글씨 쓰기를 시작했다. 익숙하지 않은 손을 쓰다 보니 불편해서 습관적인 암산에 의존하고 오른손은 안 쓰게 된 것이었다. 도전학생에게 생각하는 능력이 있다는 걸 확인한 정승제는 "식을 쓰면 훨씬 빠르게 풀 수 있다. 공부 시간도 단축할 수 있다"며 차근차근히 풀이 과정 쓰는 연습을 강조했다.


뇌출혈 뇌사판정 자퇴→상위 0.8% 수학 1등급 "의대 집착" 고1 (티…
한편, 부모님은 아들이 잠을 줄여가면서까지 공부하면 건강을 해칠까 싶어 아들과 충돌하고 있었다. 도전학생에게 부모님은 "의대 갔다고 치자. 공부량을 견딜 수 있냐. 아픈 사람을 치료하는 게 꿈이니까 다른 선택지도 있다"고 말하며 만류했다. 하지만 도전학생은 "언제까지 환자 취급할 거냐"며 완강하게 맞섰다. 부모님은 힘든 일을 겪었던 아들이 편했으면 하는 마음뿐이었고, 도전학생은 '신경외과 의사'라는 꿈을 이루지 못한다고 생각하면 삶의 의미까지 잃을 것 같은 걱정에 공부에 집착하고 있었다. 결국 학습 공백을 메우기 위해 건강과 공부를 모두 잡는 솔루션이 필요했다.

'티벤저스' 정승제X조정식X윤혜정은 고1 모의고사 입문자를 위한 솔루션에 함께 돌입했다. 먼저 조정식은 모의고사의 문제 유형을 분석하며 기초를 다졌다. 도전학생은 패턴으로 지문 읽기가 되자 관계 파악이 되며 자신감을 얻었다. 또 특수 구문을 짚으며 1등급을 향한 길에 다가갔다. 정승제는 도전학생의 암산 습관을 바로잡기 위해 '릴레이 풀이'를 돌입했다. 고난도의 문제를 단계별로 정승제 한 번, 도전학생 한 번씩 번갈아 풀며 정답을 맞혀 재미까지 더했다. '공교육의 황제' 윤혜정은 문학이 특히 약한 도전학생을 위해 조언을 아끼지 않았다. 윤혜정은 "출제자가 선물처럼 주는 게 '보기'다. 보기를 읽고 지문을 읽으면 내용과 선지가 일대일 대응된다"며 꿀팁을 선사했다. 덕분에 도전학생은 정답에 확신을 갖게 됐다. 조정식은 "영어 1등급으로 졸업하면 현장 조교로 일하는 거 계약하고 가라"며 도전학생의 1등급 꽃길을 응원했다.

3MC 전현무X한혜진X장영란, 그리고 국·영·수·입시 완전체 '티벤저스' 정승제X조정식X윤혜정X미미미누와 함께 돌아온 '성적을 부탁해: 티처스2'는 매주 일요일 저녁 7시 50분에 방송된다. (사진제공 = 채널A '성적을 부탁해: 티처스2')

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

2.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

3.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

4.

윤민수, 전처와 한집 생활 고백 "이혼 후 아직도 같이 지내..서류도 최근 정리"

5.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

연예 많이본뉴스
1.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

2.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

3.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

4.

윤민수, 전처와 한집 생활 고백 "이혼 후 아직도 같이 지내..서류도 최근 정리"

5.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

전방에만 3800억 쏟아부은 '아모림 2.0', 경기력은 압도했는데...'슈팅 22개' 맨유, 개막전서 아스널에 0-1 패배[EPL 리뷰]

3.

[속보] 미쳤다 이정후! 첫 타석부터 호쾌한 2루타 폭발, 시즌 28호. 리드오프 플랜 대성공

4.

"SON FEVER" 이보다 더한 찬사는 없다! 메시와 비견 SON 효과+LAFC 잃어버렸던 마스터 피스. 그라운드 안팎 불고 있는 손흥민 열품

5.

'실책→실책→실책→난타' 순식간에 7실점 실화냐? 20세 한화 영건에게 이런 시련이…'넋나간' 수비가 연출한 '최다실점' 악몽 [창원리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.