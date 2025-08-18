스포츠조선

코요태 인터뷰中 '모두가 불편한 상황'…급기야 인터뷰 중단 사태(사당귀)[SC리뷰]

기사입력 2025-08-18 08:48


코요태 인터뷰中 '모두가 불편한 상황'…급기야 인터뷰 중단 사태(사당귀)…

[스포츠조선 고재완 기자] 엄지인 KBS아나운서가 후배들 앞에서 인터뷰 실력을 자랑했다.

지난 17일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 안상은, 이하 '사당귀') 319회에서 엄지인은 이날 KBS 숙직실이 아닌 낯선 집에서 하루를 시작해 모두의 관심을 모았다. 엄지인은 "사실 엄마 집에서 방을 하나 쓰고 있다"면서 자신을 방을 공개했다. 그러자 전현무는 "너 여기 촬영하려고 빌렸지?"라고 말해 웃음을 선사했다. 엄지인은 일어나자마자 자신의 이름을 검색하며 다양한 댓글을 살펴봤다. 칭찬 어린 댓글을 보며 곧바로 자기애에 빠지는가 하면 악플에는 공감할 수 없다는 표정을 지어 재미를 더했다.


코요태 인터뷰中 '모두가 불편한 상황'…급기야 인터뷰 중단 사태(사당귀)…
엄지인은 '아침마당' 세트장에서 후배 아나즈 김진웅, 정은혜, 허유원을 맞이했다. 엄지인은 "휴가 가는 일주일 동안 내 자리를 대신 맡아줄 사람을 찾고 있다"라며 후배 아나즈를 테스트했다. 엄지인은 후배들의 인터뷰 스킬을 확인하기 위해 데뷔 27년차이자 최장수 혼성그룹인 코요태를 초대했다. 김진웅, 정은혜, 허유원은 패기 넘치게 인터뷰를 시작했지만 곧 위기를 맞았다. 코요태의 메인 보컬인 신지가 아닌 김종민에게 신곡 '콜미'를 불러달라고 요청하는가 하면 빽가에게 난데없이 '힙합'을 선보여달라고 하는 등 엉뚱한 질문들로 코요태를 당황케 했다. 심지어 빽가에게 과거 사업이 망한 경험을 묻고, 질문 후 답변에 집중하지 못해 엄지인의 분노 게이지를 상승케 했다.


코요태 인터뷰中 '모두가 불편한 상황'…급기야 인터뷰 중단 사태(사당귀)…

코요태 인터뷰中 '모두가 불편한 상황'…급기야 인터뷰 중단 사태(사당귀)…
급기야 엄지인이 인터뷰를 중단시키고 직접 인터뷰를 진행하기에 이르렀다. 엄지인은 코요태의 새 앨범 얘기부터 콘서트 계획, 신혼생활의 즐거움 등 인터뷰의 분위기를 자연스럽고 즐겁게 이어가며 '선배의 면모'를 과시했다. 좌충우돌 인터뷰를 마친 코요태 신지는 소감을 묻는 질문에 "우리 앞에서 후배들을 혼내는 엄지인 씨가 제일 불편했다"고 고백해 큰 웃음을 선사했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

2.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

3.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

4.

윤민수, 전처와 한집 생활 고백 "이혼 후 아직도 같이 지내..서류도 최근 정리"

5.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

연예 많이본뉴스
1.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

2.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

3.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

4.

윤민수, 전처와 한집 생활 고백 "이혼 후 아직도 같이 지내..서류도 최근 정리"

5.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

전방에만 3800억 쏟아부은 '아모림 2.0', 경기력은 압도했는데...'슈팅 22개' 맨유, 개막전서 아스널에 0-1 패배[EPL 리뷰]

3.

[속보] 미쳤다 이정후! 첫 타석부터 호쾌한 2루타 폭발, 시즌 28호. 리드오프 플랜 대성공

4.

"SON FEVER" 이보다 더한 찬사는 없다! 메시와 비견 SON 효과+LAFC 잃어버렸던 마스터 피스. 그라운드 안팎 불고 있는 손흥민 열품

5.

'실책→실책→실책→난타' 순식간에 7실점 실화냐? 20세 한화 영건에게 이런 시련이…'넋나간' 수비가 연출한 '최다실점' 악몽 [창원리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.