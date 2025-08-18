스포츠조선

"덩케만? 비주얼 케미도 완벽"…'악마가 이사왔다' 임윤아X안보현, 우아美 입었다

기사입력 2025-08-18 09:17


"덩케만? 비주얼 케미도 완벽"…'악마가 이사왔다' 임윤아X안보현, 우아…
사진 제공=씨네21

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '악마가 이사왔다'가 임윤아와 안보현의 매력적인 비주얼이 담긴 '씨네21' 커버 화보를 공개했다.

공개된 '씨네21' 커버 화보는 영화 속 캐릭터의 매력을 고스란히 담아낸 임윤아와 안보현의 비주얼로 시선을 사로잡는다. 세련된 블랙 수트와 레드 포인트 셔츠로 완성한 임윤아의 시크하고 강렬한 모습은 새벽마다 깨어나는 카리스마 넘치는 악마 선지를 연상시킨다. 반면 화이트 재킷으로 연출한 안보현의 젠틀하고 순수한 분위기는 무해한 청년 백수 길구의 순둥이 매력과 완벽하게 오버랩된다.

특히 청순한 선지에서 카리스마 악마까지 완벽 소화한 임윤아와 강렬한 인상에서 순수한 매력까지 연기 스펙트럼을 넓힌 안보현처럼, 화보에서도 기존 이미지를 완전히 뛰어넘는 새로운 면모를 보여주며 배우로서의 무한한 가능성을 보여주고 있다. 이와 더불어 화보를 통해서도 엿볼 수 있는 두 배우의 사랑스러운 케미스트리는 '악마가 이사왔다' 속 선지와 길구의 관계성을 연상시키며 관객들의 이목을 집중시키고 있다. 영화만큼 매력적인 임윤아와 안보현의 커버 화보는 '씨네21' 1520호에서 확인할 수 있다.

한편 '악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디로, 절찬 상영 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



