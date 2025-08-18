"아빠 집사줘"…유승준, 유튜브 계속 하려나[SC이슈]

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 출신 유승준의 마이웨이가 계속될까.
유승준은 아들과 대화를 나누던 중 "말리부 비치와 헌팅턴 비치에서 서핑을 한 다음 밤무대를 뛴다. 아빠 여기 집 한채 사줘"라며 최근 있었던 '밤무대설'을 언급했다. 온라인 커뮤니티를 중심으로 유승준이 밤무대 행사를 한다는 설이 제기됐고, 유승준은 "내가 유승준"이라며 '사실무근'이란 입장을 전한 바 있다.
또 유승준은 병역기피 혐의로 입국이 금지된 뒤 계속되고 있는 비난 여론에 대해서도 "네가 뭔데 판단을 하냐. 너네는 한 약속 다 지키고 사냐"고 불만을 토로했다.
|
대중은 물론, 팬들에게도 거침없이 날을 세웠던 유승준이 불특정 다수의 평가를 받는 유튜브로 컴백을 선언했다. '한국에서 돈 벌 생각 없다'던 그였지만, 그의 채널의 주된 구독자들은 오래된 한국 팬들이다. 이제까지 유승준이 주장했던 것과는 살짝 모순이 있는 행보다. 그가 반대 여론을 뚫고 유튜브 복귀에 성공할 수 있을지 관심이 모아지고 있다.
