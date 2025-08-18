스포츠조선

10기 현숙, 응급 제왕절개 이유…"탯줄이 목에 두바퀴 감겨, 심박수도 떨어졌었다"

기사입력 2025-08-18 11:24


10기 현숙, 응급 제왕절개 이유…"탯줄이 목에 두바퀴 감겨, 심박수도 …

[스포츠조선 고재완 기자] 10기 현숙이 산후조리원 생활을 마무리하고 집으로 돌아온 근황을 전했다.

10기 현숙은 18일 자신의 개인 계정에 "조리원 생활 마무리! 3주 만에 우리 집 컴백. 남편의 환영파티와 함께 시작된 육아 라이프. 이제 진짜 '찐 육아 월드' 입성"이라고 근황을 서명했다.

이어 그는 "출산 방법을 많이 물어봐 주셨는데, 우리 아기는 탯줄이 목에 두 바퀴 감겨 있었고 38주 태동검사 중 자궁 수축 때마다 심박수가 떨어져 응급 제왕절개로 만나게 되었어요"라며 "주치의 선생님의 빠른 판단과 세심한 케어 덕분에 저도 아기도 건강히 무사히 병원과 조리원 선택도 정말 잘했다는 생각뿐입니다"라고 설명했다.

한편 10기 현숙은 지난 3월 2살 연하 비연예인과 결혼했다. 그는 지난 달 SBS Plus·ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(나솔사계)에 출연해 D라인을 공개한 바 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

혜리, '블랙 비키니'로 뽐낸 군살 제로 몸매…팬들 '좋아요' 폭주

2.

"이 만남 실화?"…빌 게이츠, 유재석X조세호 만난다..'유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 확정[공식]

3.

김종민, 무례했던 전현무 폭로..."5분 내내 얼굴에 버짐 피었다고" ('사당귀')

4.

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워" ('조선의 사랑꾼')

5.

"저 장가갑니다!" 49세 김종국 직접 결혼 발표 '데뷔 30주년 겹경사' [전문]

연예 많이본뉴스
1.

혜리, '블랙 비키니'로 뽐낸 군살 제로 몸매…팬들 '좋아요' 폭주

2.

"이 만남 실화?"…빌 게이츠, 유재석X조세호 만난다..'유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 확정[공식]

3.

김종민, 무례했던 전현무 폭로..."5분 내내 얼굴에 버짐 피었다고" ('사당귀')

4.

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워" ('조선의 사랑꾼')

5.

"저 장가갑니다!" 49세 김종국 직접 결혼 발표 '데뷔 30주년 겹경사' [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG가 통곡의 벽인가' 잘 나가다 또 막힌다, 3년째 열세 언제 깨나

2.

최강희 내쫓더니, 자국 지도자까지 뒤통수…中 황당한 자화자찬 "산둥 여전히 매력적인 팀"

3.

손흥민도, 메시도, 뮐러도 '아메리칸 드림' 택했다…MLS의 영업 비밀, 돈만 앞세우지 않는다는데

4.

이 무슨 운명의 장난이냐...'데이비슨 저주, 8연패 압박' 롯데 새 외인, 하필 상대가 이 선수라니...

5.

"단 한경기면 충분해!" '첫 도움' 손흥민 향한 MLS의 극찬...LAFC 감독도 "세계에 몇 없는 선수" 화답

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.