글로벌 히트 애니 '킹오브킹스' 제작자 장성호 대표, '국민임명식' 국민대표 80人 포함 [고재완의 ShowBIZ]

기사입력 2025-08-18 14:23


글로벌 히트 애니 '킹오브킹스' 제작자 장성호 대표, '국민임명식' 국민…

[스포츠조선 고재완 기자] 글로벌 K-애니메이션 '킹 오브 킹스'의 제작사인 모팩스튜디오의 장성호 대표가 지난 15일 저녁 8시 서울 광화문광장에서 거행된 '제21대 대통령 국민임명식'에서 광복 80주년을 맞아 특별히 선정된 국민대표 80인에 포함됐다.

이번 행사는 광복 80년 대한민국의 역사적 순간을 상징하는 인물들과 각 분야에서 빛을 발하고 있는 국민들을 선정해 이재명 대통령에게 직접 임명장을 수여하는 특별한 퍼포먼스로 진행됐다. 이 날 행사에는 장성호 대표 외에도 위기 때마다 국민 안전을 지켜온 구조대원, 국군 대전병원 이국종 원장, 바둑기사 이세돌 9단, 박항서 감독 등 각계각층의 다양한 인사들이 참석했다.

장성호 대표는 문화예술 분야 대표 중 한 사람이자, 한국을 대표하는 영화 특수시각효과 1세대로 이 자리에 함께했다. 그가 연출한 <킹 오브 킹스>는 순수 국내 기술로 완성돼 북미 박스오피스 역대 한국영화 1위를 기록하는 등 한국 애니메이션 산업의 가능성을 전 세계에 입증했다는 평가를 받고 있다.

장성호 대표는 "대한민국의 시작을 함께하는 뜻깊은 자리에 국민 대표로 참석하게 되어 영광이다"라며 앞으로도 콘텐츠 기술 발전을 통해 한국 애니메이션의 위상을 높이고 국민에게 자부심을 선사할 수 있는 작품을 만들겠다"고 소감을 밝혔다.

한편 모팩스튜디오에서 제작한 '킹 오브 킹스'는 지난 8월 15일 기준 누적관객 124만 관객을 돌파, 역대 한국 애니메이션 흥행 2위를 기록하며 신드롬을 이어가고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



