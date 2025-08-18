스포츠조선

[인터뷰②] '파인' 강윤성 감독 "'카지노' MBC 방영? 좋은 기회, 시청률 찾아볼 때 쫄깃해"

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

[스포츠조선 안소윤 기자] 강윤성 감독이 '카지노'가 MBC를 통해 방영되고 있는 점에 대해 반가움을 드러냈다.

강윤성 감독은 18일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'카지노'는 2년 전 공개한 작품인데, 공중파인 MBC에서 시청자들과 만나게 돼 기쁘다"고 했다.

13일 종영한 디즈니 + 오리지널 시리즈 '파인: 촌뜨기들'은 1977년, 바다 속에 묻힌 보물선을 차지하기 위해 몰려든 근면성실 생계형 촌뜨기들의 속고 속이는 이야기다. 시리즈 '카지노', 영화 '범죄도시' 등을 연출한 강윤성 감독과 웹툰 '내부자들', '미생'의 윤태호 작가가 의기투합해 기대를 모았다.

강 감독은 "'카지노' 때는 시리즈를 처음 해본 거니까, 여러 면에서 많은 부족함을 느꼈다. 반면 '파인: 촌뜨기들'은 전작에서 느꼈던 부족함을 알고 미리 준비해서 훨씬 더 알차게 작업을 한 것 같다"며 "'카지노' 때는 제작 스케줄이 워낙 타이트해서 압박감이 들었다. 코로나 시기에 해외 촬영을 해서 여러가지로 외부적인 힘든 사항들이 많았다. 이번에는 좀 더 배우들과 함께 교감하면서 작업해서 과정이 수월했다"고 말했다.

특히 강 감독은 처음 계획된 '파인: 촌뜨기들'의 122회차 분량을 99회차로 줄여 촬영을 마무리하기도 했다. 이에 그는 "저희 스태프들이 진행을 빨리 하는 편이다. '카지노' 때는 한 달 간 8.5회차를 찍었고, 이번에는 11부작을 99회차로 끝냈으니까, 한 달에 약 9.X회차를 찍은 거다. 당초 120회차 이상을 잡았던 이유는 수중촬영과 특수촬영이 많아서다. 근데 생각보다 수중촬영과 특수촬영이 순조롭게 진행되어서 시간이 오래 걸리지 않았고, 적절하게 촬영을 마칠 수 있었다"고 했다.

또한 현재 MBC에서는 매주 일요일 오후 10시 '카지노'가 방영되고 있다. 이에 강 감독은 "'카지노'는 사실 2년 전에 공개된 작품인데, MBC에서 만날 수 있어서 감사하고 좋은 기회라고 생각한다. 많은 시청자 분들이 봐주셨으면 좋겠다. 심지어 저희 부모님도 작품을 못 보신 상태였는데, 이번에 MBC에서 방영한다고 하니 좋아하시더라. 그렇게라도 볼 수 있는 계기가 되어 다행이다"고 밝혔다. 그러면서 시청률에 대해서도 "다 찾아보게 되더라(웃음). 감독님들이 시청률 표를 찾아보실 때 얼마나 쫄깃하실지 이제야 공감하게 됐다"고 말했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

