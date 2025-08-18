스포츠조선

"왜 다들 힘들게 결혼을"…박명수, 김종국 결혼소식에 '하찮은' 축하(라디오쇼)

기사입력 2025-08-18 15:38


"왜 다들 힘들게 결혼을"…박명수, 김종국 결혼소식에 '하찮은' 축하(라…

[스포츠조선 고재완 기자] "왜 다들 힘들게 결혼을 하냐."

개그맨 박명수가 가수 겸 방송인 김종국의 결혼 발표에 축하를 보냈다.

박명수는 18일 오전 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 김종국의 히트곡 '사랑스러워'를 틀었다.

이어 "김종국이 결혼한다고"라며 놀라워한 박명수는 "축하한다. 그런데 다들 왜 이렇게 힘들게 결혼을 하냐"라고 농담했다.

한편 김종국은 18일 오전 팬카페 '파피투스'에 올린 자필 편지로 직접 결혼 소식을 알렸다. "언젠가 이런 글을 쓰게 될 날을 마음속으로 준비해왔지만 막상 적으려니 많이 떨리고 긴장된다"는 김종국은 "저, 장가간다"고 밝혔다.

이어 "사실 조금씩 티를 낸다고 내긴 했는데 갑작스럽게 느끼실 분들이 많을 것 같다"며 "올해가 데뷔 30주년인데 앨범은 만들지 못했지만 제 반쪽은 만들었다. 늦었지만 다행이라 생각한다. 축하해주시면 감사하겠다"고 너스레를 떨었다.

또 "가까운 시일 내 가족·친지, 몇몇 지인과 소규모로 진행하려 한다"며 "잘 살겠다. 더 열심히 사는 김종국이 되겠다"고 다짐했다.

팬들에게는 "오랜 시간 늘 큰 힘이 되어준 팬 덕분에 장가도 가고 인생에 새로운 도전을 하게 됐다"고 고마운 마음을 드러냈다.

1995년 그룹 터보로 데뷔한 김종국은 '사랑스러워', '한 남자가 있어' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 이후 성실한 이미지와 특유의 친근함으로 예능 스타로도 자리매김했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국 ♥결혼 티 팍팍..62억 신혼집→정자검사·가전교체 '신부 위한 풀세팅' [종합]

2.

"유재석 초긴장·김태호는 떡잎"…김영희PD '무도' 폐지 막은 비화

3.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

4.

"유재석·송지효도 놀랐다" 김종국, '런닝맨' 현장서 직접 결혼 발표

5.

'피부과 의사♥' 박명수, 김종국 결혼 소식에 "힘든데 왜 결혼해" 역정

연예 많이본뉴스
1.

김종국 ♥결혼 티 팍팍..62억 신혼집→정자검사·가전교체 '신부 위한 풀세팅' [종합]

2.

"유재석 초긴장·김태호는 떡잎"…김영희PD '무도' 폐지 막은 비화

3.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

4.

"유재석·송지효도 놀랐다" 김종국, '런닝맨' 현장서 직접 결혼 발표

5.

'피부과 의사♥' 박명수, 김종국 결혼 소식에 "힘든데 왜 결혼해" 역정

스포츠 많이본뉴스
1.

"과연?" 손흥민과 결별한 토트넘, 1133억에 日국대 핵심 MF 영입? 西매체 주장

2.

이래서 프로는 함부로 자리를 비우면 안 된다...김지찬 오는데 "1번은 박승규" 왜?

3.

'문김대전'에 묻혔던 광주 소년 → 4년만의 데뷔 첫승 '감격'…"할아버지께 자랑할래요" [인터뷰]

4.

"나 아모림이야" 피도 눈물도 없는 맨유, 1350억 '먹튀' 호일룬 '아웃'…강력한 잔류 희망에도 엔트리 제외 '초강수'

5.

"美친 수엡" 싸박→윌리안→노경호 이구동성 '샵버지' 김은중 감독 샤라웃[현장 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.