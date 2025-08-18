‘애마’ 진선규 “매일 기초 9단계씩 신부화장, 할수록 얼굴서 빛나더라”

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 진선규가 '분장의 힘'을 직접 체감했다고 고백했다.
18일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 시리즈 '애마' 제작발표회에서 진선규는 "구중호는 신성영화사 사장으로 욕망과 희망, 소망을 다 가진 인물이다. 겉으로 욕망을 드러내는 사람이고, 강자에겐 약하고 약자에겐 강한 진절머리나는 역할이지만 제 입장에선 영화를 사랑하고 상업적 능력도 뛰어난 사람이라 생각했다"고 캐릭터를 소개했다.
같은 자리에서 이하늬는 "분장팀이 가장 공을 들인 캐릭터가 구중호였다. 분장을 마치면 애티튜드가 달라져 있었다"고 귀띔했다. 이에 진선규도 "감독님이 '얼굴에 빛이 났으면 좋겠다, 색기는 있지만 밉지는 않았으면 좋겠다'고 하셨다. 처음엔 가능할까 싶었는데 분장팀과 의상팀이 매일 신부화장 9단계를 거쳐주셨다. 하면 할수록 얼굴에서 빛이 나고 자신감이 붙으면서 제 태도도 구중호로 바뀌더라"고 털어놨다.
배우 이하늬 역시 "옆에서 직접 변화하는 과정을 봤는데 본인도 스스로 놀라워하더라"며 웃음을 터뜨렸다.
한편 넷플릭스 '애마'는 오는 22일 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com