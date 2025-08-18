스포츠조선

김태희, 두 딸 미모 자랑 "첫째 눈은 나, 둘째는 ♥비 닮아…희비교차" ('유퀴즈')

기사입력 2025-08-18 18:02


김태희, 두 딸 미모 자랑 "첫째 눈은 나, 둘째는 ♥비 닮아…희비교차"…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '유퀴즈' 김태희가 비와의 열애 스토리부터 두 딸에 대해서도 털어놓는다.

18일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 배우 김태희의 출연 예고 영상을 공개했다.

'버터플라이'를 통해 할리우드에 진출한 김태희. 작가가 먼저 김태희에게 캐스팅 제안을 했다며 "작가님 어머니께서 '천국의 계단'을 보면서 이 배우는 서울대를 나온 훌륭한 배우라고 말씀 하셨다더라"라고 출연 비화를 밝혔다.
김태희, 두 딸 미모 자랑 "첫째 눈은 나, 둘째는 ♥비 닮아…희비교차"…
김태희는 가수 겸 배우 비와 결혼해 두 딸을 두고 있다. 조세호는 "많은 분들이 한 명은 김태희씨를, 한 명은 비 씨를 닮지 않았을까요? 추측한다"고 말했고 김태희는 "첫째 같은 경우에는 위에는 저고, 밑에는 남편이다. 둘째 같은 경우에는 위에가 남편이고 밑에가 저다. 희비교차"라고 말해 웃음을 안겼다.

유재석은 "평소 아이들에게 자주 듣는 말이 뭐냐"고 물었고 김태희는 "그냥 계속 저를 부른다"고 밝혔다. 이에 조세호는 "태어났는데 엄마가 너무 예쁘지 않냐. 친구들한테 놀러 오라 하고 '우리 엄마다' (자랑할 거 같다)"라고 말해 웃음을 자아냈다.

비와 결혼을 결심을 하게 된 계기도 밝힌다. 김태희는 비의 플러팅에 대해 "남편에게 부담되지 않은 작은 선물을 받았다. 마음이 무겁고 힘들 때 펼쳤는데 웃음이 터지더라. 그거보고 처음으로 문자했다"고 떠올린다.

어머니를 생각하며 눈물을 보이기도 한 김태희. 김태희는 "감정적으로 힘들 때 제가 엄마한테 너무 잘못한 거 같다"며 오열해 궁금증을 더한다.

한편, 배우 김태희가 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 20일 밤 8시 45분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

2.

'최수종♥' 하희라 눈물 고백 "4번 유산과 육아, 배우 복귀 안하려 했다"

3.

장가가는 김종국, 런닝맨 촬영 중 결혼 소식 전해 “앨범은 못 만들고 반쪽만 만들었다”

4.

‘애마’ 진선규 “매일 기초 9단계씩 신부화장, 할수록 얼굴서 빛나더라”

5.

"왜 다들 힘들게 결혼을"…박명수, 김종국 결혼소식에 '하찮은' 축하(라디오쇼)

연예 많이본뉴스
1.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

2.

'최수종♥' 하희라 눈물 고백 "4번 유산과 육아, 배우 복귀 안하려 했다"

3.

장가가는 김종국, 런닝맨 촬영 중 결혼 소식 전해 “앨범은 못 만들고 반쪽만 만들었다”

4.

‘애마’ 진선규 “매일 기초 9단계씩 신부화장, 할수록 얼굴서 빛나더라”

5.

"왜 다들 힘들게 결혼을"…박명수, 김종국 결혼소식에 '하찮은' 축하(라디오쇼)

스포츠 많이본뉴스
1.

"과연?" 손흥민과 결별한 토트넘, 1133억에 日국대 핵심 MF 영입? 西매체 주장

2.

'KBO 새역사→관리 돌입' 폰세, 감기로 등판 순서 변경…한화, 오히려 좋을 수도 있다 왜?

3.

내일부터 시작, 체크스윙 VAR의 핵심 쟁점, 성공시 '무제한! → 홈플레이트 넘으면 무조건 스윙? NO

4.

'미쳤다' 9위 두산이 LG 다음 2위라니, 이러다 가을야구 가는거 아니야?

5.

"주저앉은 거 아냐?" 왜 감독은 이정후 기막힌 수비에 철렁했을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.