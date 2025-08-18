'韓 떠난' 이국주, 日 신사 체험 후 겪은 소름 돋는 일….결국 SOS…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 개그우먼 이국주가 일본 신사 체험 후 겪은 기묘한 일을 털어놨다.
18일 이국주의 유튜브 채널에서는 '도쿄 브이로그쇼 귀묘한 이야기..소름 돋는 일본 신사 체험+더 소름 돋는 계단 높이 고급(?) 편의점 네츄럴 로손 치킨값으로 도쿄 항공권 사기!
도쿄에서 무속인 친구를 만난 이국주. 친구는 일본 신사에서 기도를 하기 위해 왔다고. 같이 가자는 제안에 이국주는 "너랑 같이 가면 뭐 붙고 그런 거 아니냐. 확실히 얘기해달라. 나는 타로를 만져서 위험하다"고 걱정했다. 하지만 "보호해주겠다"는 친구의 말에 "연애운이 생기게 갔다 와볼까"라며 신사 체험을 하기로 했다.
신사에 간 이국주는 "소원을 여러 개 말하면 힘들 거 같아서 하나인 것처럼 말했다"고 소원도 빌었다. 이국주는 "일본에서 하는 콘텐츠들이 한국에 가서 잘 터질 수 있게 해주시면서 일본에서 하는 유튜브도 있으니 그것도 잘 되게 해주시고 그러면서 좋은 사람을 만날 수 있게 도와달라 했다"고 밝혔다.
|
신사에서 나온 후 친구는 "여기는 무조건 가야 한다. 연예인들은 무조건 여기서 허락을 받아야 한다. 일본에서 엔화를 벌려면 허락을 받아야 한다. '잘 되게 해주세요' 이것보다 무조건 허락을 받아야 한다"고 이국주를 사찰로 데려갔다.
하지만 사찰에서 찍은 영상은 모두 사라졌다고. 이국주는 친구에게 전화를 걸어 "영상이 하나도 없다. 그날 나 진짜 열심히 찍었잖아. 그 신사만 없다. 너무 무섭다"고 말했고 친구는 "말도 안 된다"고 깜짝 놀랐다.
하지만 친구 역시 영상이 하나 빼고 전부 사라졌다고. 이국주는 "초에 불 붙이는 것도 있지 않냐. 그것도 네가 찍어줬는데 없어졌다"고 말했고 친구는 "진짜 그게 어떻게 없냐"고 연신 놀랐다.
이국주는 "내가 거기 싸하다 했다. 영상으로는 담고 있는데 사진은 못 찍겠다. (기운이) 세다. 아까 거기보다 여기가 세다"며 "뭐에 홀렸나 보다. 말이 안 된다"고 토로했다.
wjlee@sportschosun.com