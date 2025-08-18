스포츠조선

'정준호♥' 이하정, 사춘기 아들 한마디에 눈물 "엄마 부담스러워"

'정준호♥' 이하정, 사춘기 아들 한마디에 눈물 "엄마 부담스러워"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 아나운서 출신 이하정이 사춘기 아들을 키우는 고충을 토로했다.

18일 유튜브 채널 '이하정준호TV'에는 '눈물의 하소연 | 사춘기 아들과 잘 지낼 수 있을까? | 최민준 소장과의 만남 | 고민 상담'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이하정은 '아들 연구소' 최민준 소장과 만나 '사춘기 아들과 잘 지내는 법'에 대한 조언을 들었다.

초등학생 아들을 둔 이하정은 "우리 아이가 정말 행복하게 자랐으면 좋겠다는게 저 뿐만 아니라 모든 부모의 마음인데 실제로 보면 안에서부터 올라온다"고 고충을 털어놨다.

이에 최민준 소장은 "사춘기가 어머니들이 어려워하는 포인트가 뭐냐면, 사춘기 때 남자 아이들은 엄마를 내가 배워야 할 대상으로 보지 않는다. 그것보다 내가 이제 많이 컸다라는 걸 보여주는 게 훨씬 포션이 크다. 그래서 밖에 나가면 괜찮다. 엄청 의젖하게 행동한다"고 설명했다. 그러면서 "그때는 엄마가 너무 가르치려고 하면 효율이 좀 떨어지고 좋은 사람을 배치해 주는 게 훨씬 좋다"고 조언했다.

또 최민준 소장은 "사춘기 애들을 통제를 안 할수가 없다. 하지만 통제하는 사람의 마음이 어떤 마음인지가 중요하다. 엄마가 나를 답답해서 쥐고싶어하면 아들이 고스란히 느끼고 더 반항한다. 그리고 '언제까지 이럴거야'라고 생각한다. '내가 알아서 한다고!'라고 반응한다. 조금 더 심해지면 나가라고 한다. 그럼 엄마가 상처받는다"고 말했다.


'정준호♥' 이하정, 사춘기 아들 한마디에 눈물 "엄마 부담스러워"
이에 이하정은 격하게 동의하며 "저 완전 상처받는다. 애들이 제 껌딱지였는데"라고 털어놨다.

이어 최민준 소장은 "엄마가 너무 다가오면 아들이 그렇게 반응한다. 아무리 아들에게 예쁜말로 말해도 아들의 반응은 좋지 않을거다. 애기 취급 받는게 싫은거다. 남자애들이 고학년이 되면 거칠게 다뤄주는 걸 좋아한다"라고 설명했다.


이를 듣던 이하정은 "지금 소장님 보면서 우리 아들 빙의하신 줄 알았다. 어제도 아들이 숙제를 하는데 저는 제 할일이 있어서 그냥 옆에 앉아있었다. 그런데 나보고 부담스럽다고 저리 가라고 하는거다. 난 내 할일 한것 뿐인데. 엄마 좀 저리가라고 하더라. 눈물 나더라"라고 토로했다.

이어 "제가 우리 애 어렸을때 아침 방송을 해가지고 새벽 6시면 출근을 했다. 그러면 쫓아 나와서 울면서 '엄마'라고 외쳤다. 다 필요 없다. 그 애는 어디갔는지 이제는 자기도 어른이라고 나온다. 눈물이 나지만 참고 얘를 그냥 어른으로 대해야겠다"고 고백했다.

