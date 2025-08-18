스포츠조선

정혜영, ♥션 못지 않은 명품 11자 복근 "오늘부터 다시 웨이트 집중"

기사입력 2025-08-18 21:42


정혜영, ♥션 못지 않은 명품 11자 복근 "오늘부터 다시 웨이트 집중"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 정혜영이 선명한 11자 복근을 자랑했다.

정혜영은 18일 "6월 중순부터 웨이트를 잠깐 멈추고 하루도 안 빠지고 뛰기만 해봤는데 체지방 빠지는 속도는 역시 달리기가 최고였고 오늘부터 다시 난 웨이트 집중하며 뛰는 것도 당분간 계속 쭉 이어가려 합니다"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 운동 중인 정혜영의 모습이 담겼다. 크롭톱에 레깅스를 입고 운동에 집중하는 정혜영은 선명한 11자 복근을 자랑해 눈길을 모은다.

션 못지 않은 근육을 자랑하는 정혜영의 철저한 자기관리가 엿보인다.

한편, 정혜영은 2004년 가수 션과 결혼, 슬하 2남 2녀를 두고 있다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강형욱, 훌쩍 자란 혼혈 아들 공개…함께 美로 떠난다 "강아지 맡길 것"

2.

[공식]62억 빌라 매입하더니…‘런닝맨’ 김종국 결혼 발표 31일 앞당겨 편성

3.

'구 썸남' 지상렬, '문원♥' 신지에 돌직구 "썸 아니고 실험용 쥐"

4.

'정준호♥' 이하정, 사춘기 아들 한마디에 눈물 "엄마 부담스러워"

5.

'韓 떠난' 이국주, 日 신사 체험 후 겪은 소름 돋는 일….결국 SOS "너무 무서워"

연예 많이본뉴스
1.

강형욱, 훌쩍 자란 혼혈 아들 공개…함께 美로 떠난다 "강아지 맡길 것"

2.

[공식]62억 빌라 매입하더니…‘런닝맨’ 김종국 결혼 발표 31일 앞당겨 편성

3.

'구 썸남' 지상렬, '문원♥' 신지에 돌직구 "썸 아니고 실험용 쥐"

4.

'정준호♥' 이하정, 사춘기 아들 한마디에 눈물 "엄마 부담스러워"

5.

'韓 떠난' 이국주, 日 신사 체험 후 겪은 소름 돋는 일….결국 SOS "너무 무서워"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 '진기명기'에 하루종일 푹빠진 美, "10년에 한 번 나올 수비다, 누가 토를 달겠는가" 격찬

2.

"오렌지색 사탕도 달달합니다" 잔치 분위기 속 마감한 14연승, 밀워키는 WS로 갈 수 있을까?

3.

448일만에 돌아온 '부활 아이콘' 조규성, "내가 슛을 안 쏜 이유? 아직 몸이 무거워"…되찾은 미소

4.

'혜성출격! 카운트다운' LA다저스 김혜성, 19일 재활경기 출전예고. 빠르면 주말 컴백도 가능

5.

'2억 파운드 투자하면 뭐 하나!' 英 BBC도 한숨 폭발, 맨유 '골키퍼 승부수' 놀라운 역효과 "문제 생겼다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.