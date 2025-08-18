스포츠조선

'김태현♥' 미자, DJ 4년 했는데 '강제 하차통보' 당했다.."결혼 직전 잘려"

기사입력 2025-08-18 21:52


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 쇼호스트로 대박이 난 전성애 미자 모녀가 '쇼호스트 데뷔기'에 대해 밝혔다.

18일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서는 전성애&미자 모녀와의 유쾌한 하루가 공개됐다.

미자는 근황에 대해 "요즘 본업은 홈쇼핑 쇼호스도 유튜브도 찍고 있다. 거의 집에 오면 새벽 4~5시다. 바쁜 스케줄 때문에 잠을 하루에 3시간 정도 잔다"라 했고 걱정들이 쏟아졌다.

미자는 "너무 오래 쉬다보니까 일이 들어왔을 때 포기하기가 어려웠다. 결혼 4년 됐는데 신혼여행도 못갔다. 3~4일을 비워야 하는데 그걸 못한다"라 고백했다.

'남편 김태현의 반응'엔 "처음엔 괜찮아 했는데 요즘엔 서운해 한다. '우리도 거의 50살이 다 되어가는데 체력이 안되면 여행도 못간다'더라. '포기할 건 포기하자'라는데 저는 언제든 제가 대체될 수 있다는 불안감이 심하다. 그게 어렵다"라 했다.

이에 박원숙은 "대체될 때 대체되더라도 휴식으로 얻는 것이 있다. 다른 에너지로 도약할 수 있다"고 조언했다.


4년 간 라디오 DJ를 하던 미자는 "제가 남편하고 결혼 직전에 DJ에서 잘리게 된 거다. 남편이 '제일 하고 싶은 일이 뭐냐. 도와주겠다'고 하더라. 쇼호스트를 하고 싶던 게 생각이 났다. 남편이 홈쇼핑 관계자를 소개해줬다. 남편 김태현의 지원으로 홈쇼핑에 진출하게 됐다"라 설명했다.

최근 어머니인 전성애도 홈쇼핑을 시작하게 됐다고. 미자는 "최근에 엄마가 대박났다. 제가 진행하던 홈쇼핑에 우연히 초대하게 됐는데 너무 재밌게 돼서 여러군데에서 연락이 왔다"고 했다.


이어 "최근에 단독 쇼호스트로 데뷔했는데 첫 방송부터 120% 완판이 됐다. 처음엔 제가 가르쳐드렸는데"라며 감격했다.

전성애는 "딸이 제 홈쇼핑 방송을 다 녹화해서 분석해서 알려준다"라 했다. 미자는 "홈쇼핑은 눈만 마주쳐도 90%는 성공한다. 근데 배우들이 그걸 잘 못한다. 카메라를 잘 못 보는 거다. 드라마하듯 연기하듯 그러더라. 엄마도 처음에는 카메라를 안 본다. 시청자를 봐야 하는데. 그래서 유명한 쇼호스트 얘길 들으면 '언니가 사라고 날 보고 얘기했다'라고 시청자들이 그런다더라"라 했다.

shyun@sportschosun.com

