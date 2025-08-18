박나래, 우울증 걸린 미자 목숨 구했다.."가족에 '죽이라'고 고함칠 정…

스포츠조선

박나래, 우울증 걸린 미자 목숨 구했다.."가족에 '죽이라'고 고함칠 정도" (같이삽시다)

기사입력 2025-08-18 22:24


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 미자가 우울증에 걸려 세상을 비관했던 자신을 밖으로 꺼내준 고마운 박나래의 미담을 공개했다.

18일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서는 전성애&미자 모녀와의 유쾌한 하루가 공개됐다.

미자는 '힘든 일'에 대해 "서른 살에 큰 고비가 왔다. 우울증이 생겼다. 목표를 이루기 위해 청소년기에 열심히 했고 코미디언 생활에도 최선을 다했는데 서른 살에 코미디 프로그램이 종영하며 일자리를 잃었다.

미자는 "돌아보니까 제가 이룬 게 없는 거다. 내내 최선을 다했는데 영화 한 번을 본 적이 없더라. 계속 고3처럼 살았던 거다"라 했고 박원숙은 "살아보지는 못하고 살아가는 준비만 했네"라며 공감했다.

미자는 "어릴 때부터 목표가 너무 높았다. 친구랑 얘기를 하는데 '나는 내 20대에 후회가 없다'는 거다. 나는 '이 친구는 미래를 위한 준비를 안하는 구나' 싶었다. 저는 정말 열심히 살았는데 머리 한 대 맞은 거 같았다. 제가 보기에 부족해보였던 친구는 이미 행복을 누리고 있던 거다"라고 속상해 했다.

미자는 "그래서 우울증이 세게 찾아왔다"라 고백했다. 3년 간 심한 우울증에 시달렸다는 미자. 전성애는 "미치겠더라. 방 밖에 나오지도 않고 맨날 고함을 쳤다. '죽이라' 그러고. 그때 집안 사정도 안좋아졌었다"라 덧붙였다.


그랬던 그가 세상밖으로 나오게 된 계기. 미자는 "우울증으로 공연 제안을 거절했는데 당시 받았던 계약금 2백만 원이 있어 거액의 위약금을 내라는 거다. 그래서 계약에 따라 세상 밖으로 나갔다"라 고백했다.

미자는 "근데 사람이 너무 무서웠다. 그게 정상으로 돌아오기까니 10년이 걸렸다"라 털어놓았다.


전성애는 "'너 나올 수 있어'라는 생각이 있었는데 말을 못하겠더라. 사람으로 인한 상처는 사람으로 잊더라. 좋은 친구가 나타나서 많은 도움을 줬다"라 말을 꺼냈다.

힘든 시절 미자에게 손을 내밀어줬던 친구는 바로 박나래. 끝없이 미자에게 손을 내밀어 준 박나래, 미자는 "연극에서 만났는데 저를 살뜰히 챙겨줬다. 집에 불러 맛있는 것도 많이 해줬다. 그때 사람 만나는 연습을 많이 한 것 같다"라 했고 전성애는 "은인 같다. 너무 고마운 친구다"라 했다. 미자는 "박나래는 어려운 사람을 못 본다"라고 끄덕였다.

미자는 그후 라디오 DJ도 다시 시작했다고. 이름을 미자로 바꾸고 일도 잘 풀리기 시작했다.

전성애는 "난 어딜가도 '미자 엄마'라 한다"라며 딸을 자랑스러워 했다.

