55세 심현섭, 결혼 3달만 '임신 가능성' 기쁜 소식 "태명 심밤바..…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 개그맨 심현섭이 아내 정영림의 '임신 가능성'에 '태명 심밤바' 2세에게 영상편지를 썼다.
18일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 심현섭이 임신 테스트기를 직접 구매해 아내 정영림에게 건넸다.
심현섭은 "사실이면 대박이다. 역사적인 날이 될 수도 있다"라며 급하게 약국을 찾아 임신 테스트기를 샀다. 결혼 3달 만에 임신 소식일 수도 있다는 기대에 심현섭은 긴장을 감추지 못했다.
김국진은 "사실 저기서 영림씨 반응을 보면 알 수 있다. 어이없어 하면 임신 가능성이 없는 거고 수긍하면 가능성 있는 거다"라며 주목했다. 날아들듯 집으로간 심현섭은 급한 마음에 엘리베이터에서 안절부절 못했다.
심현섭은 "저번에 태명을 심밤바라고 한 적이 있었는데 현실로 다가올 수 있겠다"며 "밤바야. 네가 딸이든 아들이든 진짜 고맙다. 네가 아빠하고 엄마의 사랑의 끈을 더 단단하게 해줄 것이고 아무튼 태어나기만 해라. 아빠가 최선을 다해서, 늙은 아빠지만 열심히 키워볼게"라고 영상통화까지 찍는 등 설레발을 쳤다.
심현섭을 집에 들어서자마자 정영림을 불러내 "왜 얘기를 안했냐. 이렇게 나올리가 없는데"라며 배를 만졌다. 정영림은 "허리 아픈 게 그냥 허리 아픈 거지"라며 어리둥절해 했고 심현섭은 "아내가 허리 안좋다 했더니 어떤 어머니가 '임신했나봐요'라 하시는 거다"라 했다.
곧이어 정영림이 나오고 씨익 미소를 지었다. 바로 달려나간 심현섭은 임신테스트기를 확인했지만 정확한 한 줄이 떴다. 심현섭은 "기대를 많이 했지만 영림이 건강이 우선이니까 앞으로 더 잘해야 할 거 같다"라 했다.
심현섭은 아픈 정영림을 위해 직접 재워둔 소불고기를 아침으로 만들어주겠다 나섰다. 심현섭은 아픈 몸에도 집안일을 하는 정영림에 잔소리를 쏟아냈다.
심현섭은 "엄마 생각이 난 거 같다. '무거운 거 들지 마세요' 해도 하셨다. 좀 미안하다"라고 속상해 했다. 12년이라는 시간 동안 아프셨던 어머니에 대한 기억. 정영림이 아픈 게 속상해 잔소리를 했던 것. 심현섭은 허리가 아픈 정영림에게 양말까지 신겨주며 지극정성을 보였다.
학원 영어 선생님인 정영림에 심현섭은 "긴장도 되지만 설렌다"며 학원으로 함께 향했다. 정영림의 학원에 가는 건 처음이라고. 심현섭은 "내가 몇 번 간다고 했는데 못오게 했다"라며 학생들 간식을 구매하러 마트에 들렀다.
7개월 전 이별 당시 정영림의 학원 앞에서 하염없이 기다렸던 심현섭은 이제 남편이 되어 첫 방문을 하게 됐다.
