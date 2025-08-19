H.O.T. 완전체, 23일 '뉴스룸' 출연 확정..컴백 과정 듣는다[공…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 6년 만에 뭉치는 H.O.T. 완전체가 JTBC '뉴스룸' 출연을 확정 지었다.
앞서 H.O.T.가 6년 만에 완전체로 모여 '한음페' 무대에 선다는 소식은 각종 매체와 SNS, 인터넷 커뮤니티 등을 뜨겁게 달군 바 있다. 이에 이번 H.O.T. 완전체의 뉴스 출연에 팬들은 물론 업계의 관심이 집중될 것으로 보인다.
한편 H.O.T.는 내달 6일과 7일 이틀간 서울월드컵경기장에서 펼쳐지는 '한음페'에 헤드라이너로 무대에 올라 양일 각 60분 이상 무대를 꾸민다. 멤버들의 솔로 무대를 포함해 총 13곡 이상 단독 콘서트급의 공연을 선사할 예정이다.
6일에는 2AM, 마마무 솔라, 키스오브라이프가 7일에는 샤이니 온유, 오마이걸, 에이티즈, 트리플에스가 무대에 오른다. 전 세대 K팝 아티스트가 출연하는 만큼 가족 단위의 관객을 배려해 티켓은 1인 4매까지 구매 가능하며, 티켓 예매는 NOL 티켓(인터파크)에서 진행된다.
