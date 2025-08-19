H.O.T. 완전체, 23일 '뉴스룸' 출연 확정..컴백 과정 듣는다[공…

스포츠조선

H.O.T. 완전체, 23일 '뉴스룸' 출연 확정..컴백 과정 듣는다[공식]

기사입력 2025-08-19 08:23


[스포츠조선 조지영 기자] 6년 만에 뭉치는 H.O.T. 완전체가 JTBC '뉴스룸' 출연을 확정 지었다.

19일 '한터 음악 페스티벌'(Hanteo Music Festival, 이하 '한음페')을 주관하고 주최하는 한터글로벌은 "H.O.T. 멤버 전원이 JTBC '뉴스룸'에 출연한다"고 밝혔다.

한터글로벌에 따르면 H.O.T. 멤버들이 출연하는 방송분은 23일 오후 전파를 탄다. 6년 만에 다시 뭉치게 된 계기와 소감, 공연을 앞두고 준비하는 과정 등을 전할 예정이다.

앞서 H.O.T.가 6년 만에 완전체로 모여 '한음페' 무대에 선다는 소식은 각종 매체와 SNS, 인터넷 커뮤니티 등을 뜨겁게 달군 바 있다. 이에 이번 H.O.T. 완전체의 뉴스 출연에 팬들은 물론 업계의 관심이 집중될 것으로 보인다.

한편 H.O.T.는 내달 6일과 7일 이틀간 서울월드컵경기장에서 펼쳐지는 '한음페'에 헤드라이너로 무대에 올라 양일 각 60분 이상 무대를 꾸민다. 멤버들의 솔로 무대를 포함해 총 13곡 이상 단독 콘서트급의 공연을 선사할 예정이다.

올해 처음 개최되는 '한음페'는 '한국 음악의 터전' 한터글로벌이 주관하고 주최하는 공연으로 한국 음악의 역사와 함께 해온 K팝 전 세대 아티스트의 특별한 무대를 만나볼 수 있다.

6일에는 2AM, 마마무 솔라, 키스오브라이프가 7일에는 샤이니 온유, 오마이걸, 에이티즈, 트리플에스가 무대에 오른다. 전 세대 K팝 아티스트가 출연하는 만큼 가족 단위의 관객을 배려해 티켓은 1인 4매까지 구매 가능하며, 티켓 예매는 NOL 티켓(인터파크)에서 진행된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

