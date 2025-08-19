적재, 2년만 소극장 콘서트 성료…정용화→정은지 지원사격

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 적재의 소극장 콘서트가 성황리에 막을 내렸다.
공연은 매 회차 다른 곡이 등장하는 '랜덤 무대'로 이어졌다. 공연 중 적재가 곡을 뽑는 코너를 통해 '다시', '잘 지내', '밤이 오면' 등이 선곡되며 관객들에게 매번 색다른 즐거움을 안겼다. 이어 기타 연주곡 '요즘 하루'와 '우연을 믿어요', 감미로운 보컬이 돋보이는 '멀리' 등이 연달아 펼쳐졌다.
'톡', '더 도어', '나랑 같이 걸을래' 등 히트곡 무대에 이어, 매 회차 다른 구성의 게스트 무대는 동료 뮤지션 김필선, 샘킴, 정용화, 정은지, 최유리가 함께해 더욱 풍성하게 했다. 게스트와의 좀처럼 보기 힘든 라이브 듀엣 무대를 선보이며 훈훈한 호흡을 뽐내 관객들의 감동을 자아냈다.
이외에도 '돌려 돌려 돌림판' 이벤트로 '뷰', '꿈', '알아', '사랑한대' 등 무작위로 선택된 곡들을 들려주며 다채로운 재미를 더했다.
연주곡 '버클리'와 '세이'로 여름날의 짙은 낭만 가득한 무대를 꾸민 그는 밴드를 소개하며 "다음에 선보일 곡들은 보통 콘서트 때는 뛰어 노는 레퍼토리이다. 이번 소극장 공연에서는 분위기에 맞게 편곡을 해서 우아하게 리듬 타기가 가능할 거다"라고 말한 뒤 '런어웨이', '나란 놈', '아이 헤이트 유', '메모리' 등으로 분위기를 한껏 끌어올렸다.
마지막 무대에서는 대표곡 '별 보러 가자'를 선사했고, 팬들의 앙코르 요청에 화답하며 매일 다른 곡으로 꾸민 앙코르 무대를 추가로 선보이며 7일간의 공연을 마무리했다. 그는 공연을 끝마친 소감과 함께 팬들을 향한 진심이 담긴 감사 인사를 전했다.
적재는 '별 보러 가자', '나랑 같이 걸을래' 등 섬세한 감성과 뛰어난 연주력을 바탕으로 수많은 히트곡을 발표해 왔다. 지난해 10월에는 정규 3집 클리셰를 발매하며 다양한 장르의 음악을 통해 리스너들과 활발히 소통하고 있다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com