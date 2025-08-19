스포츠조선

적재, 2년만 소극장 콘서트 성료…정용화→정은지 지원사격

기사입력 2025-08-19 09:16


적재, 2년만 소극장 콘서트 성료…정용화→정은지 지원사격

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 적재의 소극장 콘서트가 성황리에 막을 내렸다.

지난 8일부터 10일, 14일부터 17일까지 총 7일간 7회 서울 마포구 서강대학교 메리홀에서 '2025 적재 소극장 콘서트 '모노''가 개최됐다. 이번 공연은 지난해 11월 전국투어 '클리셰' 이후 약 10개월 만에 개최되는 무대이며, 소극장 콘서트로는 2023년 이후 약 2년 만이다. 앞선 티켓 오픈 당시 3분 만에 7회 공연 전석을 매진시키며 변함없는 인기와 티켓 파워를 선보였다.

적재는 이번 무대를 소극장만의 아늑한 분위기로 채워 관객들에게 한층 깊은 몰입감을 선사했다. 그의 음악 작업실을 모티브로 한 무대 연출 역시 따뜻한 무드를 더했다. '타투', '달라'로 포문을 연 그는 "2025년 소극장 콘서트 '모노'에 찾아와 주셔서 감사하다. 반갑습니다"라며 인사를 건넸고, 2년 만에 다시 소극장에서 팬들을 만난 소감을 전했다.

공연은 매 회차 다른 곡이 등장하는 '랜덤 무대'로 이어졌다. 공연 중 적재가 곡을 뽑는 코너를 통해 '다시', '잘 지내', '밤이 오면' 등이 선곡되며 관객들에게 매번 색다른 즐거움을 안겼다. 이어 기타 연주곡 '요즘 하루'와 '우연을 믿어요', 감미로운 보컬이 돋보이는 '멀리' 등이 연달아 펼쳐졌다.

'톡', '더 도어', '나랑 같이 걸을래' 등 히트곡 무대에 이어, 매 회차 다른 구성의 게스트 무대는 동료 뮤지션 김필선, 샘킴, 정용화, 정은지, 최유리가 함께해 더욱 풍성하게 했다. 게스트와의 좀처럼 보기 힘든 라이브 듀엣 무대를 선보이며 훈훈한 호흡을 뽐내 관객들의 감동을 자아냈다.


적재, 2년만 소극장 콘서트 성료…정용화→정은지 지원사격
또한 소극장 특유의 친밀감을 살린 이벤트도 마련됐다. 팬들과 함께하는 퀴즈 코너에서는 '적재 노래 1초 듣고 맞히기', '누구나 맞힐 수 있는 퀴즈' 등이 진행됐고, 정답자에게는 MD와 친필 사인 포스터가 증정됐다. 적재는 현장에서 팬들의 소지품에 직접 사인을 해주며 잊지 못할 추억을 선물했다.

이외에도 '돌려 돌려 돌림판' 이벤트로 '뷰', '꿈', '알아', '사랑한대' 등 무작위로 선택된 곡들을 들려주며 다채로운 재미를 더했다.

연주곡 '버클리'와 '세이'로 여름날의 짙은 낭만 가득한 무대를 꾸민 그는 밴드를 소개하며 "다음에 선보일 곡들은 보통 콘서트 때는 뛰어 노는 레퍼토리이다. 이번 소극장 공연에서는 분위기에 맞게 편곡을 해서 우아하게 리듬 타기가 가능할 거다"라고 말한 뒤 '런어웨이', '나란 놈', '아이 헤이트 유', '메모리' 등으로 분위기를 한껏 끌어올렸다.


마지막 무대에서는 대표곡 '별 보러 가자'를 선사했고, 팬들의 앙코르 요청에 화답하며 매일 다른 곡으로 꾸민 앙코르 무대를 추가로 선보이며 7일간의 공연을 마무리했다. 그는 공연을 끝마친 소감과 함께 팬들을 향한 진심이 담긴 감사 인사를 전했다.

적재는 '별 보러 가자', '나랑 같이 걸을래' 등 섬세한 감성과 뛰어난 연주력을 바탕으로 수많은 히트곡을 발표해 왔다. 지난해 10월에는 정규 3집 클리셰를 발매하며 다양한 장르의 음악을 통해 리스너들과 활발히 소통하고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

스포츠 많이본뉴스
1.

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다

2.

이정후 '진기명기'에 하루종일 푹빠진 美, "10년에 한 번 나올 수비다, 누가 토를 달겠는가" 격찬

3.

[공식발표]'손흥민은 잊어라' 이젠 캡틴 로메로의 시대…2029년까지 연장계약→AT 이적설 종식

4.

"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부상...95일 침묵한 대포도 터지나

5.

"전역할 때 한화는 더 높은 곳에 있겠죠?" 바람이 현실로…필승조 지원군 왔다 "진짜 야구만 할 환경 만들어졌네요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.